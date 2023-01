Dhule News : शिंदखेडा तालुका अंतिम पैसेवारी 50 पेक्षा जास्त जाहीर; भाजप, काँग्रेसच्या निवेदनाला केराची टोपली

By

चिमठाणे : शिंदखेडा तालुक्यातील खरीप १०९ गावांची व रब्बी ३४ गावांची अंतिम पैसेवारी ही ५० पेक्षा जास्त असल्याची प्रभारी तहसीलदार आशा गांगुर्डे-संघवी यांनी जाहीर केली. अंतिम पैसेवारी कमी व्हावी म्हणून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने चक्क सुटीच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी, तर काँग्रेस पक्षाने शिंदखेड्याच्या बाजाराच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी निवेदन देण्यात आले होते.

दोन्ही पक्षांना ‘स्टंबाजी’ करून ही महसूल विभागाने नजर पैसेवारी तीच अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आल्याने निवेदनाला ‘केराची टोपली’ दाखविली आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. (Shindkheda Taluka Final Money Round Announced Over 50 statement of BJP Congress is rubbish Dhule News)

शिंदखेडा तालुक्यात एखाद्या विषयावर विरोधी व सत्ताधारी पक्ष एवढे रणकंदन उठवितात की तालुक्याचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र सर्वसामान्यांच्या हाती वाटण्याच्या अक्षता पडतात.

तसा प्रकार तालुक्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस खरीप हंगामात झाला. तालुक्यात मुख्य नगदी पीक म्हणून कापूस आसल्याने त्यावर लाल्या व गुलाबी बोंडअळीने मोठ्या प्रमाणात अॅटॅक केल्याने कोरडवाहू कापसाचे एकरी सरासरी उत्पादन तीन-चार क्विंटल आल्याने शेतकरी पूर्ण हवालदिल झाला आहे.

तालुक्यातील नजर पैसेवारी ५२ ते ६९ पेक्षा जास्त असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर विरोधी काँग्रेस पक्ष सोमवारी (२७ नोव्हेंबर) तहसीलदार यांना पैसेवारी कमी करण्यात यावी म्हणून निवेदन देणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष खळबळून जागे झाले आणि पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नारायण पाटील व माजी जिल्हा परिषद सदस्य कामराज निकम यांच्या नेतृत्वाखाली चक्क शनिवारी (२५ नोव्हेंबर) सुटीच्या दिवशी महसूल मंडळ अधिकारी एन. एस. माळी यांना निवेदन देण्यात आले. काँग्रेस पक्षाने जिल्हाध्यक्ष श्याम सनेर यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी शिंदखेडा शहराच्या आठवडेबाजाराच्या दिवशी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

शेतकऱ्यांना नारळ-गोटा!

तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष व विरोधी काँग्रेस पक्षातर्फे वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी दोन्ही पक्षांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तालुक्यात सर्वांत कमी ५२ पैसे, तर सर्वांत जास्त ६९ पैसे अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. मागण्यांचे निवेदन देण्याच्या नावाने शेतकऱ्यांना गोळा करायचे आणि शेतकऱ्याला मिळतो तो नारळ-गोटा अशी परिस्थिती आहे.

