Thackeray Shivsena : केंद्र राज्य सरकारांकडून केवळ गाजर योजना; शिवसेना (उबाठा)तर्फे योजनांचा भांडाफोड कार्यक्रम

Thackeray Shivsena : शिवसेना (उबाठा) पक्षातर्फे केंद्र, राज्य सरकारच्या बोलघेवड्या योजनांचा भांडाफोड... होऊ द्या चर्चा हा कार्यक्रम धुळे शहरात घेण्यात आला.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनतेनेच केंद्र, राज्य शासनाच्या अनेक योजनांना गाजर योजना, फेकू योजना, कागद योजना, जाहिरातबाज योजना असे नामकरण केल्याची टीका शिवसेना (उबाठा) पक्षातर्फे करण्यात आली. (Shiv Sena thackeray group take meeting on issue of schemes of central and state governments dhule news)

शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने युवासेना राज्य सहसचिव ॲड. पंकज गोरे यांच्यातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. शहरातील दत्तमंदिर चौकात कार्यक्रम झाला.

शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंखे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत सनेर, संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय अध्यक्ष हेमंत भडग, शिवसेना (उबाठा) महिला आघाडीच्या उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख शुभांगी पाटील, जिल्हाप्रमुख हेमा हेमाडे, शहरप्रमुख जयश्री वानखेडे, संभाजी ब्रिगेडचे महानगराध्यक्ष श्याम निरगुडे, जिल्हा सचिव फरताडे, विभागप्रमुख दिनेश पाटील, मुकेश खरात, वंचित बहुजन आघाडीचे योगेश जगताप आदी उपस्थित होते.

ॲड. गोरे यांनी प्रास्ताविकातून उज्ज्वला गॅस, कामगार पेन्शन, श्रावणबाळ, बेरोजगार युवकांना रोजगार भत्ता आदी योजनांपासून लाभार्थी वंचित असल्याचे सांगितले. या योजना फक्त कागदावरच असल्याचे सांगितले.

पदाधिकाऱ्यांकडून टीकास्त्र

श्री. साळुंखे यांनी शासनाच्या योजना अत्यंत फसव्या असल्याचे तसेच लोकसभा, विधानसभेत हे सरकार खोटे बोलते, असा आरोप केला. काँग्रेसचे श्री. सनेर यांनी पीएम किसान, आयुष्यमान भारत, मागेल त्याला शेततळे आदी योजनांमधून लाभार्थी, शेतकऱ्यांची फसवणूक करून केंद्र, राज्य सरकार फक्त स्वतःची तिजोरी भरत असल्याचे म्हणत शेतकरी वाचवायचा असेल तर विद्यमान सरकारला हद्दपार करावे लागेल, असे सांगितले.

श्रीमती वानखेडे यांनी योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या अटी पूर्ण करताना नाकीनऊ येते, परिणामी अनेक महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात, असे मत मांडले. वंचितचे श्री. जगताप यांनी विविध परीक्षांच्या फीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची लूट सुरू असल्याचे सांगितले. संभाजी ब्रिगेडचे श्री. फरताडे यांनी भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी मोठमोठ्या योजना आणल्या जातात, असा आरोप केला.

श्री. भडक यांनीही विविध योजनांवर मत मांडले. श्रीमती हेमाडे यांनी महिलांसाठीच्या योजना केवळ जाहिरातीत असल्याचे सांगितले. उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख श्रीमती पाटील यांनी शुभांगी पाटील यांनी महिला, मुली बेपत्ता होताना गतिमान सरकार कुठे जाते, असा प्रश्न केला. नागरिकांमधून रूपेश पाटील, श्री. सोनवणे, शिंदे, भामरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.