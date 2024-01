Dhule Crime News : नरडाणा येथे दुकाने फोडली; 15 हजारांचा ऐवज लंपास

सोनगीर : नरडाणा (ता. शिंदखेडा) येथील बसथांब्याजवळील व मुख्य बाजारपेठेतील दोन दुकाने फोडण्यात आली असून, चोरट्यांनी १५ हजारांहून अधिक रकमेचा ऐवज लंपास केला. यामुळे बाजार व गावात भीती पसरली आहे.

गुरुवारी (ता. १९) मध्यरात्रीनंतर नरडाणा बसस्थानकाजवळील नवकार सुपरमार्टचा पत्रा वाकवून आत प्रवेश करीत चोरट्यांनी तीन हजारांची चिल्लर व दुकानातल्या सीसीटीव्हीचा डीव्हीडी व हार्डडिस्क चोरून नेला. (Shops vandalised at Nardana 15 thousand instead of stolen dhule news)