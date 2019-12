VIDEO : चक्क १२५ ग्रहणे बघितली या बहीण-भावानी? कसं काय?

नाशिक : या दशकातले सर्वात शेवटचे सूर्यग्रहण बघण्याचे भाग्य ढगाळ हवामानामुळे मिळते की नाही अशी परिस्थिती निफाड येथे निर्माण झालेली होती. सकाळी ८ वाजता ग्रहणाला प्रारंभ झाला. मात्र साडेनऊ वाजेपर्यंत देखील आकाशात ढगांनी सूर्याला झाकून ठेवले असल्याने ग्रहण दिसू शकत नव्हते. त्यानंतर ढगांची गर्दी थोडीफार विरळ होऊ लागल्याने सूर्यग्रहण बघण्याची संधी लोकांना लाभली. सूर्यग्रहण बघण्याची तर दांडगी हौस उघड्या डोळ्यांनी सूर्याकडे बघू नये. अशी पालकांची कडक सूचना आणि सूर्यग्रहण बघण्याची तर दांडगी हौस. अशा परिस्थितीत आगळा वेगळा मार्ग कल्पकतेने शोधून काढत निफाड येथील विज्ञान प्रेमी भावंडांनी एक-दोन नव्हे तर तब्बल एकशे पंचवीस सूर्यग्रहणे एकाच वेळेस बघण्याचा आनंद आपल्या प्रयोगशीलतेने मधून लुटला. सूर्यग्रहणाचा निफाड येथे घेतलेला व्हिडिओ तब्बल 125 सूर्यग्रहण बघण्याचा आनंद लुटला... भौतिकशास्त्र विषयात एमएससी करणाऱ्या प्रतीक्षा श्रीवास्तव आणि विज्ञान शाखेत अकरावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या आकाश श्रीवास्तव या दोघा भावंडांनी सूर्यग्रहण बघण्यासाठी घराच्या किचन मधील चाळणी चा वापर करून डोळ्यांना कसल्याही प्रकारे इजा होऊ न देता एक दोन नव्हे तर तब्बल 125 सूर्यग्रहण बघण्याचा आनंद लुटला. चष्म्याला असलेल्या बहिर्गोल भिंगा द्वारे सूर्यबिंबाची सुस्पष्ट प्रतिमा कागदावर घेऊन देखील त्यांनी सूर्यग्रहण बघता येते हे दाखवून दिले.

