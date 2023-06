Nandurbar Crime News : नवापूरात 6 विसरवाडीत 3 घरफोड्या; चोरट्यांचा धुमाकूळ

Nandurbar News : शहरासह तालुक्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ एकाच रात्रीत नवापूर शहरात सहा ते सात घरात चोरीचा प्रकार तर विसरवाडी येथे तीन ठिकाणी चोरी झाल्याचे उघडकीस आले.

नवापूर शहरातील उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या जनता पार्क, शेफाली पार्क, मांदा सोसायटी, साईनगरी परिसरात एकाच रात्री सहा ते सात ठिकाणी घरफोडीच्या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

उन्हाळी सुट्ट्या असल्याने बहुतेक जण घर बंद करून आपापल्या गावी गेले आहेत. या संधीचा चोरट्यांनी घेतला असल्याचे चित्र आहे.(Six burglaries in Nawapur three in Visarwadi Jewel theft by thieves with amount of millions Nandurbar News)

जनता पार्क मधील अरुण बावा वसावे यांच्या घरात साडेतीन तोळे सोने व पस्तीस हजार रोख रक्कम चोरी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत त्यांनी नवापूर पोलिस ठाण्यात सायंकाळी फिर्याद देण्यात आली. शहरात चोरी झालेल्या घटनेपैकी एकमेव श्री. वसावे यांनी फिर्याद दिली आहे.

मांदा सोसायटी मध्ये प्रीतम बांगर यांच्या घराचा कडीकोयंडा तोडला आहे. तीन घरात साहित्य, किमती सामान, दागिने चोरी झाल्याचा प्रथम दर्शनी अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नवापूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक ज्ञानेश्वर वारे यांनी घरफोडीच्या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून सहकारी पोलिस उपनिरीक्षक मनोज पाटील, दादाभाई वाघ, श्याम पेंढारे, दिनेश बाविस्कर, सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तत्काळ पंचनामे केले. परिसरातील काही भागातील सीसीटीव्ही कॅमेरात चोरटे कैद झाले असल्याचे दिसून आले आहेत.

विसरवाडीत पहाटे चोरी

नवापूर : विसरवाडी (ता. नवापूर) येथे भरवस्तीत एकाच रात्री तीन ठिकाणी घरफोड्या करून दागिन्यांसह रोख रक्कम घेऊन चोरटे पसार झाले. सोमवारी मध्यरात्री तीनच्या सुमारास ही घटना घडली.

एकाच वेळी तीन घरफोड्या झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विसरवाडी येथील शनिमंदिर परिसरातील कॉलनीत राहणारे शिक्षक एन. व्ही. वाघ हे दोन दिवस बाहेरगावी गेल्याने घराला कुलूप असल्याचा फायदा घेत कुलपाची कडी तोडून घरात प्रवेश केला.

घरातील सामान अस्ताव्यस्त करून रोख रक्कम व दागिने लंपास केले. दुसरी घरफोडी ग्रामपंचायत परिसरात मागील गल्लीत राहणारे व्यावसायिक अनिल चौधरी यांच्या घरी घडली. कुलूप असल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी दोन कपाटे फोडली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दागिने तसेच जुन्या व विशेष नंबर असलेल्या नोटांचा संग्रह करून ठेवलेली हजारोंच्या नोटा लंपास केल्या.

तिसऱ्या घरफोडीत ग्रामपंचायतीच्या पुढच्या गल्लीत राहणारे शिक्षक दांपत्य नरेंद्र पगारे हे कुटुंबीयांसह घरात वरच्या मजल्यावर झोपलेले असताना चोरट्यांनी कुलूप तोडून घरातील दोन कपाटे व सामान अस्ताव्यस्त करून हजारोंची रोख रक्कम लंपास केली आहे.

घटनेची माहिती मिळताच विसरवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक भूषण बैसाणे हे पोलिस पथकासह दाखल झाले. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले तिन्ही ठिकाणी सारखेच दरवाज्याची कुलपाची कडीकोयंडा तोडल्याचे निदर्शनास आले आहे.