Dhule News : एसटी महामंडळाची यात्रेकरूंना 'या' कालावधीसाठी सवलत

पिंपळनेर (जि. धुळे) : सप्तशृंगगडावरील यात्रेसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने विशेष सवलत योजना जाहीर केली आहे. ज्या गावातून ४४ प्रवासी उपलब्ध होतील तेथून थेट बस मिळणार असून, सप्तशृंगगड ते पुन्हा आपल्या गावात परत अशी ही योजना आहे. (ST Corporation Discount for pilgrims from 30 March to 6 April dhule news)

धुळे विभागातर्फे श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवीच्या चैत्र पौर्णिमा यात्रेसाठी साक्री आगारातर्फे तालुक्यातील गावागावांतून ४४ प्रवासी यात्रेसाठी निघाले तर भाविकांना थेट गावातून बस देण्यात येईल. ही बस नांदुरी गडावर जाईल.

परतीला गावापर्यंत पोचच होईल. भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आगारप्रमुख किशोर वसंत महाजन यांनी कळविले आहे. यात्रा कालावधी ३० मार्च ते ६ एप्रिलपर्यंत राहील. भाविकांनी संपर्कासाठी ९४२१६७६७८५ व ९३७३९७३३५८ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करून आपली बस बुक करा, असे आगार प्रमुखांनी कळविले आहे.