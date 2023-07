Dhule Crime News : सतीदेवी मंदिरामध्ये चोरी; मध्य प्रदेशातून दोन अटेकत

By

Dhule Crime News : बोरीस (ता. धुळे) येथील श्री सतीदेवी मंदिरात चोरट्यांनी दानपेटी फोडून दक्षिणा लांबविली होती. या घटनेचा एलसीबीतर्फे समांतर तपास सुरू होता. यात पोलिस पथकाने दोन संशयितांना मध्य प्रदेशातून ताब्यात घेतले.

चौकशीत दोघांनी कबुली देत मुद्देमाल पोलिसांच्या हवाली केला. (Stolen in Sati Devi Temple Two arrested from Madhya Pradesh dhule crime news)

जलदगतीने चोरी प्रकरणाचा उलगडा केल्याने श्री सतीदेवी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा भाजपचे नेते सुभाष देवरे यांच्यासह ग्रामस्थांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर अधीक्षक किशोर काळे, एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांचे आभार मानले.

बोरीस येथील श्री सतीदेवी मंदिरात ४ जुलैला चोरीची घटना घडली. चोरटे दानपेटीतील दक्षिणा घेऊन पसार झाले. मंदिराचे व्यवस्थापक प्रसाद भीमराव पाटील यांनी सोनगीर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.

चोरीची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाल्याने एलसीबीच्या पथकाने वाक्या (ता. सेंधवा, जि. बडवानी, मध्य प्रदेश) येथे तपास केला. तेथून संशयित मुकेश भवानसिंग वासकले व भुरेलाल जेमाल सोलंकी याला शिताफीने ताब्यात घेतले. संशयितांनी श्री सतीदेवी मंदिरातून लांबविलेली चार हजार ७३४ रुपयांची रोकड, धातूची अंगठी काढून दिली.

पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, बाळासाहेब सूर्यवंशी, संजय पाटील, संदीप सरग, योगेश चव्हाण, मायूस सोनवणे, पंकज खैरमोडे, महेंद्र सपकाळ, किशोर पाटील, मयूर पाटील, योगेश जगताप, सुनील पाटील, अमोल जाधव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.