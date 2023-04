Nandurbar Crime News : विवाहात नाचण्याच्या कारणावरून दगडफेक अन्‌ हाणामारी

Nandurbar News : लग्नात नाचण्याच्या कारणावरून शहरातील अब्दुल हमीद चौकात मंगळवारी (ता.२५) रात्री सव्वादहा वाजेच्या सुमारास दोन गटात शाब्दिक चकमक होऊन त्याचे पर्यावसन हाणामारीत झाले. (Stone pelting and fighting due to reason of dancing in marriage Nandurbar Crime News)

घटनेत लाठ्या, काठ्यांचा वापर करून व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाली. त्यानंतर दोन्ही गटातर्फे मोठा जमाव जमून दगडफेक करण्यात आली. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच शहादा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजन मोरे व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी वेळीच धाव घेतली. दरम्यान, या घटनेत १३ संशयितांविरोधात दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात येऊन अटक करण्यात आली आहे.

शहरातील अब्दुल हमीद चौकात लग्नात नाचत असताना धक्का लागण्याच्या कारणावरून आपापसांत जोरजोरात शिवीगाळ करून एकमेकांना जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या देऊन लाठ्याकाठ्या घेऊन दोन गट आपापसांत भिडले होते.

हाणामारीचे पर्यावसन दगडफेकीत झाल्याने तणाव वाढत असतानाच पोलिसांना माहिती मिळाल्याने प्रभारी पोलिस निरीक्षक राजन मोरे यांनी आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

यात संशयित जाकीर शब्बीर पठाण, सद्दाम (पूर्ण नाव माहीत नाही), मोईन पिंजारी, बिलाल सत्तार मिस्त्री, नवीद खान, कार्तिक नाईक, वेडू कुंवर, पप्पू सामुद्रे, सुलतान कुरेशी, समीर शाह, परेश पवार, मोईन पिंजारी आदींना अटक करण्यात आली. पोलिस शिपाई दिनकर रामा चव्हाण यांनी या संदर्भात फिर्याद दिली. पोलिस उपनिरीक्षक माया राजपूत पुढील तपास करीत आहेत.