Dhule News : मोकाट गुरांची रवानगी अखेर गोशाळेत; महापालिकेकडून कारवाई

Dhule News : शहरात बिनधास्तपणे फिरणाऱ्या, रस्ते, चौकात ठाण मांडून बसणाऱ्या मोकाट गुरांचा बंदोबस्त करण्याचा मुहूर्त अखेर महापालिकेला मिळाला. महापालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी (ता. १५) दहा-पंधरा गुरे गोशाळेत जमा केली.

दरम्यान, गुरेमालकांनी त्यांच्या गुरांचा बंदोबस्त करावा अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेतर्फे देण्यात आला.

धुळे शहरात मोकाट गुरांच्या मुक्तसंचारामुळे वाहनधारकांचा अपघातासह रहदारीला अडथळा, रस्ते, चौकात अस्वच्छता आदी समस्या होतात. मोकाट गुरांची ही समस्या संपूर्ण शहरात आहे. (stray cattle were is sent to Goshala dhule news)

त्यामुळे नागरिक वैतागले आहेत. मात्र, महापालिकेकडून याबाबत ठोस बंदोबस्त होत नाही. अधूनमधून कारवाई होते पण त्यानंतर पुन्हा समस्या ‘जैसे थे’ होते.

दरम्यान, आता गणेशोत्सव, ईद, नवरात्रोत्सव आदी सण-उत्सवांच्या काळात या मोकाट गुरांमुळे काही समस्या, अडथळे निर्माण होऊ नयेत यादृष्टीने महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोकाट गुरांचा बंदोबस्त करण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिल्या. त्यानंतर विभागाने पथकाद्वारे कारवाई सुरू केली.

शुक्रवारी शहरातील अग्रसेन महाराज चौक परिसरातून दहा ते पंधरा मोकाट गुरे पथकाने पकडून मालेगाव रोडवरील गोशाळेत जमा केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आयुक्त अमिता दगडे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य स्वच्छता निरीक्षक राजेश वसावे, चंद्रकांत जाधव, लक्ष्मण पाटील, स्वच्छता निरीक्षक विकास साळवे, महेंद्र ठाकरे, साईनाथ वाघ, गजानन चौधरी, अत्तर शेख, प्रमोद चव्हाण, मुकादम अनिल जावडेकर, चंद्रकांत सोनार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

गुरेमालकांना इशारा

शहरातील मोकाट गुरेमालकांनी आपापली गुरे बांधून ठेवावीत, रस्त्यावर अथवा इतरत्र ठिकाणी या गुरांमुळे रहदारीला अडथळा निर्माण झाल्यास संबंधित गुरांच्या मालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेतर्फे देण्यात आला. पथकातील कर्मचारी गुरेमालकांना याबाबत तोंडी सूचनाही देत आहेत. शिवाय त्यांना नोटिसाही बजावण्यात येणार आहेत.