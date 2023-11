By

Dhule Encroachment News : सार्वजनिक बांधकाम विभागासह महामार्ग प्राधिकारणाने महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली होती. दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर या मोहिमेला ब्रेक लावण्यात आला होता.

आता पुन्हा अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

महामार्ग प्राधिकरणाने २० नोव्हेंबरला तशी नोटीस अतिक्रमणधारकांना बजावली असून, मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यापूर्वी आठवड्याचा अल्टिमेटम अतिक्रमणधारकांना दिला आहे.

आग्रा रोडवरील नगावबारी ते छत्रपती शिवस्मारक, तेथून पुढे गुरुद्वारापर्यंत तर साक्री रोडवर गुरुशिष्य स्मारक ते हनुमान टेकडीपर्यंतच्या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे.

शहरातील वाहतुकीची कोंडी व त्यामुळे उद्‌भवणारी धोकादायक समस्या लक्षात घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्ते सुरक्षा समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महामार्ग प्राधिकारणाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. शहरातील मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमण निर्मलूनाचे आदेश दिले होते.

रस्ते मोकळे करणार

या पार्श्वभूमीवर शहरात ३० ऑक्टोबर ते १३ नोव्हेंबरदरम्यान अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात आली.

या कारवाईत जुन्या आग्रा रोडवरील नगावबारी ते शिवस्मारकापर्यंतच्या रस्त्यावरील भाजी विक्रेते, खाद्यपदार्थ विक्रेत, लोटगाडीधारक, टपरीधारक, रस्त्यावर व्यवसाय करणारे तसेच अनधिकृत बांधकाम आणि रस्त्याला अडथळा ठरणाऱ्या साहित्यासह अन्य अतिक्रमणांचे निर्मूलन करण्यात आले होते.

या मोहिमेनंतर पुन्हा रस्त्यावर अतिक्रमण होत असल्याचे जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पुन्हा शहरात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवून रस्ते मोकळे करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

दंडाची नोटीस बजावली

या संदर्भात २० नोव्हेंबरला संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात आली असून, आठवड्याच्या आत संबंधितांनी अतिक्रमण स्वतःहून काढून न घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

जप्त केलेल्या साहित्य किमतीच्या ५० टक्के किंवा दोन हजार रुपये यापैकी जी जास्त असेल ती रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे. शिवाय अतिक्रमण निर्मूलनात नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांची असणार आहे, असेही नोटिशीत नमूद आहे.