Nandurbar News : उसाच्या ट्रॅक्टरने तापी पुलाचे तोडले कठडे

प्रकाशा (जि. नंदुरबार) : पुष्पदंतेश्वर साखर (Sugar) कारखान्यात ऊस भरून नेणारा ट्रॅक्टर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने प्रकाशा तापी पुलाचे कठडे तोडून अर्धा ट्रॅक्टर पात्राकडे झुलत होता.

शुक्रवारी (ता.१०) सकाळी नऊच्या सुमारास हा अपघात घडला. (sugarcane tractor broke embankment of Tapi bridge Accident due to loss of driver control nandurbar news)

आयान (पुष्पदंतेश्वर) साखर कारखान्यात (समशेरपूर ता. नंदुरबार) ऊस गाळप सुरू आहे. त्यासाठी कमीतकमी फेऱ्यांत जास्तीत ऊस गाळपासाठी नेण्यात चालकांची स्पर्धा सुरू आहे. परिणामी वजन मर्यादा न पाळता वाहतूक केली जात असून ट्रॉलीत जास्त वजनामुळे ट्रॅक्टरचा पुढील भाग हवेत उचकणे अशा नित्याचेच आहे.

शुक्रवारी सकाळी नऊच्या सुमारास प्रकाशाकडील शेतशिवारातून ऊस ट्रॉलीत भरून ट्रॅक्टर प्रकाशा तापी पुलावरून मार्गक्रमण करत होते. ट्रॅक्टर चालकाचा ताबा सुटल्याने ट्रॅक्टरने पुलाचे कठड्याचे लोखंडी पाइप तोडून जवळपास अर्धा ट्रॅक्टर तापी नदी पात्रात झुलत राहिला.

ऊस भरलेली ट्रॉली जागेवरच थांबली. बघ्यांची गर्दी वाढल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता. त्यात सुदैवाने जीवित हानी झाली नाही. हा ऊस आयान साखर कारखान्यात नेला जात होता. अपघात होताच चालक फरार झाला. गेल्या वर्षीही ट्रॅक्टरचा पुढील भाग उचकवत पुलावरून स्टंन्ट करत चालकाने ट्रॅक्टर कारखान्यात नेले होते.

