Sunny Salve Case : शहराच्या देवपूर भागातील चंदननगर येथील रहिवासी सनी साळवे खून खटल्यात मंगळवारी (ता. २१) तपास अधिकारी तथा तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक सचिन हिरे यांची उलटतपासणी सुरू झाली. (sunny salve cross examination of investigating officer and then Deputy Superintendent of Police Sachin Hire began dhule crime news)

उलटतपासणी अपूर्ण राहिली. पुढील कामकाज शुक्रवारी (ता. २३) होईल. दरम्यान, साक्ष सुरू असताना तपास अधिकारी हिरे व आरोपींचे वकील यांच्यात खडाजंगी झाल्याचेही पाहायला मिळाले.

सशस्त्र हल्ल्यातून खून झालेल्या सनी साळवे खूनप्रकरणी न्यायालयात तपास अधिकारी तथा तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक हिरे यांची उलटतपासणी झाली. त्यात आरोपींच्या वकिलांनी प्रत्यक्ष घडलेल्या ठिकाणाचा पंचनामा, साक्षीदारांचे घेतलेले जबाब, जप्त केलेला रॉड, पाइप, चपला, कपडे, सीसीटीव्ही फुटेज आदींवर प्रश्न विचारले.

दरम्यान, साक्ष सुरू असतानाच आरोपींचे वकील व तपास अधिकारी हिरे यांच्यात खडाजंगी झाली. न्या. डी. एम. आहेर व विशेष सरकारी वकील श्यामकांत पाटील यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर पुढील कामकाज सुरळीत झाले. न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांची बदली झाल्याने या खून खटल्याचे कामकाज न्या. आहेर यांच्या समक्ष सुरू आहे.

दरम्यान, या खून खटल्याचे कामकाज ऐकण्यासाठी मंगळवारी न्यायालयात मोठी गर्दी झाली होती. धुळे शहरातील देवपूर भागातील चंदननगर येथील सनी साळवे याचा १८ एप्रिल २०२८ ला सशस्त्र हल्ल्यातून खून झाला.

या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात कामकाज सुरू आहे. या खून खटल्यातील काही आरोपी तुरुंगात आहेत. दरम्यान, खटल्याचे पुढील कामकाज २३ जूनला होणार आहे. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील श्यामकांत पाटील काम पाहत असून, ॲड. विशाल साळवे त्यांना सहकार्य करत आहेत.