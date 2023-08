Dhule News : शाळाबाह्य, स्थलांतरित मुलांचे 17 ऑगस्टपासून जिल्ह्यात सर्वेक्षण

Dhule News : जिल्ह्यात शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी १७ ते ३१ ऑगस्टदरम्यान सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय कर्मचाऱ्यांना आदेश देण्यात आला आहे. (Survey of out of school, migrant children in district from August 17 dhule news)

जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. १४) जिल्हास्तरीय समितीतील सर्व सदस्यांची सभा झाली.

बैठकीत जिल्हाधिकारी गोयल यांनी जिल्ह्यात शासनाच्या शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

यात महसूल, शिक्षण, पोलिस, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, आदिवासी विकास, कामगार, स्वयंसेवी संस्था आदी सर्व विभागांच्या समन्वयाने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानके, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, गुऱ्हाळ घर, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबामधून करण्यात यावेत.

तसेच मागास, वंचित गटातील व अल्पसंख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती मिशनमध्ये घेण्यात यावी.

जिल्ह्यातील सर्व खेडी, गाव, वाडी, तांडे, पाडे व शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, गावपातळीवर मासिक सभा, ग्रामसभा, शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, सदस्य, पदाधिकारी तसेच पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, सदस्य यांच्या सहकार्याने मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ३ ते १८ वयोगटातील एकही बालक शाळाबाह्य राहणार नाही असे नियोजन करण्यात आले आहे.