Dhule Crime News : स्वयंपाकी कारागिराच्या खून प्रकरणी संशयितांना अटक

Dhule News : नंदुरबार रस्त्यावरील पुष्पा हॉटेलमध्ये सोमवारी (ता. ८) रात्री दोनच्या सुमारास ५४ वर्षीय स्वयंपाकी कारागिराचा खून झाला होता. हॉटेलमधील एका कारागिरानेच आपल्या मित्राच्या सहकार्याने धारदार दोन चाकूंच्या सहाय्याने खून केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. (Suspects arrested in case of murder of cook dhule crime news)

संशयित चार आरोपींना पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांच्या आत ताब्यात घेतले आहे. संशयित आरोपींना सोमवारी (ता. ९) शिंदखेडा येथील न्यायालयात हजर केले असता सहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे.

पुष्पा हॉटेलमधील पहिल्या खोलीतच स्वयंपाक कारागीर नरेश लालचंद साहू याला चाकूने भोसकून ठार केल्याचा प्रकार सोमवारी सकाळी लक्षात आला. हॉटेलमधीलच कारागीर गणेश निळकंठ कोळी (वय २५) फरारी झाला होता. त्यामुळे पोलिसांचा त्याच्यावर संशय होता.

त्यानुसार पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अन्साराम आगरकर, पोलिस निरीक्षक केलसिंग पावरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी, पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश मोरे, पोलिस कर्मचारी प्रेमराज पाटील, प्रवीण धनगर, अनिल धनगर, नरेश मंगळे यांच्या पथकाने सायंकाळी सहा तासांच्या आत पाळधी (ता. धरणगाव) येथे गणेश कोळी, आनंद गजानन चौधरी व अन्य दोन अल्पवयीन अशा चार संशयितांना ताब्यात घेतले.

हॉटेल कारागीर गणेश कोळी याने सहकाऱ्याच्या मदतीने नरेश साहू याचा खून केला. संशयित आरोपींना पोलिसांनी सोमवारी शिंदखेडा येथील न्यायालयात हजर केले असता गणेश कोळी, आनंद चौधरी यांना १४ मेपर्यंत सहा दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. अन्य दोन अल्पवयीन यांना बालसुधारगृहात पाठविले जाईल, असे तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश मोरे यांनी सांगितले.