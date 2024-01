Nandurbar MSEB News : औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्वागत सेल’

Nandurbar News : नवीन वर्षाचे स्वागत करताना राज्यभरातील औद्योगिक ग्राहकांच्या दारी जाऊन तत्पर ग्राहकसेवा देण्यासाठी महावितरणकडून प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्वागत सेल’ सुरू करण्यात येत आहे.

याद्वारे औद्योगिक ग्राहकांना नवीन वीजजोडणी, इतर वीजसेवा देण्यासह बिलिंग व वीजपुरवठ्याच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यात येणार आहे.

औद्योगिक ग्राहकांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व सेवा कायम ठेवून नवीन वर्षानिमित्त ही अतिरिक्त सेवा सुरू करण्यात येत आहे.

‘स्वागत सेल’शी संपर्क साधल्यानंतर संबंधित कामासाठी महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी थेट ग्राहकांच्या दारी जाऊन कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासह विनाविलंब सेवा देणार आहेत. (swagat sale in every district for industrial electricity consumers Nandurbar News)