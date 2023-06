Dhule News : झाड कोसळून शिक्षकाचा जागीच मृत्यू ; एक गंभीर

Dhule News : येथील नावापूर रस्त्यावर धावत्या मोटारसायकलवर वादळी वाऱ्यामुळे अचानक लिंबाचे झाड कोसळल्याने वैभव दशपुते या शिक्षकाचा जागीच मृत्यू तर एक गंभीर झाला.

नवापूर रस्त्याचे काम सुरू असल्याने झाडाच्या मुळा तुटल्यामुळे वरील घटना घडली असून संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली. विजय वसंत दशपुते (वय ३८) असे मृत शिक्षकाचे नाव आहे. (teacher died on spot after tree fell a series lemon tree fell in storm on Navapur road Dhule News)

शहरातील (कै.) नानासाहेब साहेबराव पंडित पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात माध्यमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले विजय दशपुते यांनी पावसाळा सुरू होत असल्याने त्यांनी दिघावे रस्त्यावरील आपल्या शेतीत पेरणीसाठी श्री. स्वामी समर्थ कृषी सेवा केंद्र येथून खत बी-बियाणांची खरेदी करून रिक्षेत भरले.

शेतात उतरवण्यासाठी मोटरसायकल (क्रमांक : एम.एच.१८ सी.ए. ५९६१) ने इंदिरानगर मधील अहेमद मोहंमद पठाण (वय ४१) यास घेण्यासाठी गेले होते. पिंपळनेर -नवापूर रस्त्याचे डांबरीकरण काम सुरू असल्याने ठेकेदाराने एका बाजूचा संपूर्ण रस्ता जेसीबीने खोदून त्यात मुरूम भरण्याचे काम सुरू होते.

या कामात लिंबाचे झाडाच्या मुळा तुटल्याने ते कमकुवत झाले होते. या रस्त्याने वैभव दशपुते व अहेमद पठाण हे दुपारी दोन ते अडीच वाजेच्या सुमारास येत असताना त्यांच्या धावत्या मोटारसायकलवर वादळी वाऱ्यामुळे अचानक पार्वती हॉस्पिटलसमोरील कमकुवत लिंबाचे झाड अचानक कोसळले.

मोटारसायकलवर झाड कोसळल्याची घटना कळताच परिसरातील नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. झाडाखाली दाबलेले शिक्षक वैभव दशपुते व हमाल अहेमद पठाण यांना बाहेर काढले. मात्र वैभव यांचा जागीच मृत्यू तर अहेमद पठाण हे जखमी झाले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दोघांना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकारी यांनी वैभव यांना तपासून मृत घोषित केले तर अहमद पठाण यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून धुळे येथे पुढील उपचारासाठी हलविले.

घटनेची माहिती मिळताच पिंपळनेर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक सचिन साळुंखे हे आपल्या सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. सहाय्यक फौजदार अशोक पवार तपास करीत आहेत.