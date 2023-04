Nandurbar Crime News : उमर्दे येथील जिल्हा परिषदेचे शिक्षक रायते निलंबित! दिव्यांग अल्पदृष्टीचे बनावट प्रमाणपत्र

By

Nandurbar Crime News : दिव्यांग अल्पदृष्टी प्रवार्गाचे खोटे व बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची दिशाभूल करून प्राथमिक शिक्षकपदाची नोकरी व पदोन्नती मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारीवरून चौकशीत खोटे व बनावट प्रमाणपत्र असल्याचे निष्पन्न झाल्याने उमर्दे (ता. नंदुरबार) येथील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती मुख्याध्यापक संदीप प्रकाश रायते यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी निलंबित केल्याचे आदेश दिले आहेत. (teacher Raite of Zilla Parishad in Umarde suspended Fake Certificate of Disability Myopia Nandurbar Crime)

याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावडे यांनी दिलेल्या निलंबन आदेशात म्हटले आहे, की ६ डिसेंबर २०२२ च्या पदोन्नती समितीने दिव्यांग अल्पदृष्टी प्रवर्गात विस्ताराधिकारी (शिक्षण) या पदावर पदोन्नतीसाठी निवड केली होती व आदेशदेखील निर्गमित केले होते.

मात्र आपल्या पदोन्नतीबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने आपणास पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात आलेले नसल्याने आपण उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

याचिकेचा निकाल ७ फेब्रुवारी २०२३ ला पारित झाला असून, उच्च न्यायालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. तक्रारीमुळे अध्यक्ष, वैद्यकीय मंडळ तथा अधिष्ठाता अॅन्ड गव्हर्न्मेंट मेडिकल कॉलेज जे. जे. रुग्णालय, मुंबई येथे आपली अल्पदृष्टी दिव्यांग असल्याबाबतची शारीरिक तपासणी करून अहवाल मागविण्यात आला होता.

त्या अहवालान्वये दिव्यांग अल्पदृष्टीचे प्रमाण ‘०’ (शून्य) असल्याचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. यावरून आपण सामान्य जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर यांच्याकडील दिव्यांग अल्पदृष्टीचे छोटे/बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून जिल्हा परिषद, नंदुरबारमध्ये शिक्षणसेवकपदावर नोकरीचा लाभ घेतलेला आहे.

तसेच वैद्यकीय मंडळ भाऊसाहेब हिरे गव्हर्न्मेंट मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल, धुळे यांच्याकडील दिव्यांग प्रमाणपत्र बनावट व खोटे सादर करून मुख्याध्यापकपदावर पदोन्नतीचा लाभ घेतलेला आहे.

यावरून आपण दिव्यांग अल्पदृष्टी प्रवार्गाचे खोटे व बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची दिशाभूल करून प्राथमिक शिक्षकपदाची नोकरी व मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीचा लाभ घेतलेला आहे. प्रशासकीयदृष्ट्या ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याने आपणास जिल्हा परिषद सेवेतून निलंबित करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.