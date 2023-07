Dhule News : केंद्रप्रमुखांच्या सूचनेला शिक्षकांची केराची टोपली; आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात

Dhule News : साक्री तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील दांडीबहाद्दर शिक्षकांबद्दल ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

यानंतर केंद्रप्रमुखांनी शिक्षकांना नोटीस बजावत सूचना केल्या होत्या, मात्र चार दिवसही उलटत नाहीत तोच केंद्रप्रमुखांच्या सूचनेला शिक्षकांनी केराची टोपली दाखवत पुन्हा पिंपळनेर शहर व परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांचा कारभार ‘हम नहीं सुधरेंगे’ म्हणत शिक्षकांच्या सोयीने सुरू असल्याचा दिसून आले आहे.

शिक्षण विभाग या गैरहजर व दांडीबहाद्दर शिक्षकांवर काय कारवाई करतो याकडे पालकांचे लक्ष लागून आहे. (teachers are absent or on holiday in zp school dhule news)

साक्री तालुक्यात पश्चिम पट्ट्यातील आदिवासीबहुल भागात बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बोजवारा उडाला असून, केतरपाडा (ता. साक्री) येथील शिक्षक दुपारी एकनंतर शाळा बंद करून घरी जातात, तर काही शिक्षक नावापुरतेच रजेचा अर्ज देऊन शाळेला दांडी मारतात अशी परिस्थिती असून, गरिबांच्या मुलांचे भवितव्य अंधारात आहे, अशी तक्रार पालकांनी केली असे वृत्त (सकाळ ः ५ जुलै) प्रसिद्ध झाले होते.

या संदर्भात केंद्रप्रमुखांनी दखल घेत दांडीबहाद्दर व इतर शिक्षकांना नोटीस बजावत सूचना केल्या होत्या, मात्र चार दिवसही उलटत नाहीत तोच केंद्रप्रमुखांच्या सूचनेलाच शिक्षकांनी केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून आले.

आठवड्याच्या शनिवारी जिल्हा परिषद शाळा सकाळी साडेसातला भरते, मात्र पिंपळनेर शहर व परिसरातील आढावा घेतला असता पिंपळनेर शहरातील जिल्हा परिषद शाळा खडक्यापाडा (ता. साक्री) येथे पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग असून, एक शिक्षक एक वर्ग भरवून विद्यार्थ्यांना वर्गावर शिकवत होते, तर या शाळेतील दुसरे शिक्षक सकाळी साडेसातला शाळेवर वेळेवर हजर न होता सकाळी साडेआठला शाळेवर आले व त्यांनी प्रसारमाध्यमांना पाहताच वर्ग उघडला व उडवाउडवीची उत्तरे दिली.

तसेच शहरातीलच जिल्हा परिषद शाळा, पयलाड भिलाटी (ता. साक्री) या शाळेवर शिक्षिका अर्ज न देताच गैरहजर होत्या. त्याचप्रमाणे धोंगडेदिगर येथील जिल्हा परिषद शाळा, गावठाणपाडा (ता. साक्री) या शाळेवरही एका शिक्षकाने अर्ज न देत गैरहजर होते. गैरहजर व दांडीबहाद्दर शिक्षकांना केंद्रप्रमुखांनी चार दिवसांआधीच नोटीस बजावत सूचना केल्या होत्या,

मात्र त्यांच्या सूचनेला शिक्षकांनी केराची टोपली दाखविली असून, पुन्हा पिंपळनेर शहर व परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांचा कारभार ‘हम नहीं सुधरेंगे’ म्हणत शिक्षकांच्या सोयीने सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. अशीच परिस्थिती साक्री तालुक्यात असल्याचे बोलले जात आहे. शिक्षण विभाग या दांडीबहाद्दर शिक्षकांवर काय कारवाई करतो, याकडे पालकांचे लक्ष लागून आहे.