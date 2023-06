By

Nandurbar News : परिवीक्षाधीन सनदी अधिकारी तथा तहसीलदार पुलकित सिंह यांनी पुन्हा एकदा नंदुरबारात धडक कारवाईचा बडगा उगारलेला आहे. मंगळवारी (ता. २०) त्यांच्या पथकाने अवैध पाणीउपसा आणि अवैद्य गौण खनिज वाहतूकदारांवर कारवाई केली.

दोन महिन्यांभरापूर्वी पुलकित सिंह यांनी नंदुरबार नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारीपदाची धुरा सांभाळली होती.

महिनाभराच्या कालावधीत त्यांनी मोठमोठ्या कारवाया केल्याने ते अल्पावधीतच चर्चेत आले होते. (Tehsildar Pulkit Singh took action against illegal water extraction and unlicensed secondary mineral transporters nandurbar news)

नंदनगरीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढ्या कमी कालावधीत कोणाच्याही विरोधाला न जुमानता त्यांनी कारवाया केल्यामुळे त्यांनी शहरभर दरारा निर्माण केला होता. विशेषकरून अतिक्रमणांवरील कारवाईच्या बडग्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले होते.

आता पुन्हा तहसीलदारपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी कारवायांना सुरवात केलेली आहे. मंगळवारी सकाळपासूनच त्यांनी कारवाईचा सपाटा सुरू केला. अवैध पाणीउपसा करणाऱ्यांची जोडणी त्यांनी तोडली.

त्यानंतर त्यांनी पुढील मोर्चा अवैध गौण खनिज करणाऱ्यांकडे वळविला. नंदुरबार शहरासह विविध कॉलन्यांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी वाळूचा साठा करून ठेवला आहे अशा ठिकाणीदेखील त्यांनी भेट देत कारवाई केली.

धडधड वाढली

मागील दोन महिन्यांपूर्वी पुलकित सिंह यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत त्यांनी अतिक्रमांवर हातोडा मारला होता.

कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्यांनी केलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे नागरिकांकडून स्वागत करण्यात आले होते.

वाळू वाहनांची स्वतः केली तपासणी

वाघोदा शिवारात चावरा इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या पुढे पुलकित सिंह यांनी वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली. काही वेळानंतर वाळूने भरलेला डंपर रस्त्यावरून जात असताना वाहन अडवून स्वतः तपासणी केली.

डंपरचालकावर पुलकित सिंह यांनी प्रश्नांचा भडिमार केल्याने संबंधिताला वाळू कुठून आणली, कुठे जात आहे, याची माहितीदेखील व्यवस्थित सांगता येत नसल्याने संशय बळावल्याने वाहनावर कारवाई केली. या वेळी महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

साहेब, पाया पडतो, पण गाडी सोडा हो!संशयित वाळू वाहनाची तपासणी करीत असताना भेदरलेल्या वाहनमालकाने गाडी सोडविण्यासाठी सनदी अधिकारी पुलकित सिंह यांच्या विनवण्या केल्या.

‘साहेब, वाळूच्या सीझन सुरू झालेला आहे. तुमच्या पाया पडतो पण गाडी सोडून द्या!’ अशा एकसारख्या विनवण्या केल्यावर पुलकित सिंह यांनी कायद्याचे राज्य असल्याने बेकायदा कामे खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दमच भरला.

अवैध पाणीउपसा करणाऱ्या बोअरवेलधारकांवर कारवाई

शहरात पालिका क्षेत्राबाहेर तीव्र पाणीटंचाईची झळ सोसावी लागत आहे. या वसाहतींमध्ये नागरिकांवर विकतचे पाणी घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या व्यवसायाला मागणी वाढली आहे.

या टँकरधारकांना काही अवैधरीत्या बोअरवेल करून पाणी विकले जाते. अशा अवैध बोअरवेलधारकांवर तहसीलदार फुलकित सिंह यांनी धडक कारवाई करून ते सील केले.

तसेच टँकरधारकांचीही आरटीओमार्फत चौकशी करून विनापरवाना असलेल्या टँकरवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नागरिकांची मात्र गैरसोय

पाणी विक्रीचा अवैध व्यवसाय जरी तेजीत असला तरी नागरिकांना पाणीटंचाईच्या काळात विकत का असेना पाणी मिळू लागले आहे. मात्र तहसीलदार पुलकित सिंह यांच्या कारवाईमुळे मंगळवारी अनेकांना पाणीच मिळाले नाही.

त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली. आता या नागरिकांनी पाणी आणावे तरी कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एकीकडे या कारवाईचे स्वागत होत असले तरी नागरिकांमध्ये तेवढीच नाराजीही व्यक्त केली जात आहे.