Dhule Crime News : शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा व्यवस्थापकाला बेदम चोप

Dhule News : शहरात पेठ भागातील एका खासगी विमा कंपनीच्या शाखा व्यवस्थापकाकडून कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्याला त्रास दिला जात होता. या प्रकरणी पीडित महिलेने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडे मदतीची याचना केली.

हा प्रकार समजल्यावर संतप्त पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी संबंधित व्यवस्थापकाची धिंड काढत त्याला बेदम चोप दिला. तसेच त्याला आझादनगर पोलिस ठाण्याच्या स्वाधीन केले. पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.(Thackeray faction of Shiv Sena breathless chop to manager Punished for Harassing Female Employee Filed a case Dhule News)

ठाकरे गटाने सांगितले, की शहरात देवपूरमधील हजारे कॉलनीतील रहिवासी व खासगी विमा कंपनीतील व्यवस्थापक नितीन एस. पाटील (वय ३५, रा. निकुंभे) हा स्व-कार्यालयातील काही महिला कर्मचाऱ्यांना त्रास देत असल्याची तक्रार झाली.

मोबाईलवर विचित्र संभाषण, अनुचित मेसेज करण्याचे प्रकार तो करत होता. त्याच्या त्रासाला कंटाळून काही महिला कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडली; परंतु कार्यालयातील पीडित महिला कर्मचाऱ्याने व्यवस्थापकाच्या त्रासाला कंटाळून मदतीसाठी शिवसेनेचे (ठाकरे) मध्यवर्ती कार्यालय गाठले.

महानगरप्रमुख धीरज पाटील, महिला आघाडीच्या उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख शुभांगी पाटील, जिल्हा संघटिका हेमा हेमाडे, डॉ. जयश्री वानखेडे आदींना पीडित महिलेने आपबीती सांगितली. नंतर ठाकरे गटाचे शिष्टमंडळ संबंधित कार्यालयात पोचले. तेथे त्या व्यवस्थापकाला जाब विचारला.

तो नशेत कामावर होता. महिला पदाधिकाऱ्यांशी अरेरावी करत माझे कोणीच काही बिघडवू शकत नाही, असे म्हणताच ठाकरे गटाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी त्याला चोप देत कार्यालयाबाहेर आणले. त्याला शिवसैनिकांनी चोप दिला. त्याची धिंड काढत आझादनगर पोलिस ठाणे गाठले.

त्या वेळी पीडित महिला कर्मचारी व तिच्या पतीने संशयित शाखा व्यवस्थापकाविरोधात फिर्याद नोंदविली. ठाकरे गटाने त्याच्या वरिष्ठांशी संपर्क साधत निलंबनाची मागणी केली. या प्रकरणी संशयितावर कारवाईची ग्वाही आझादनगरचे निरीक्षक प्रवीण पाटील यांनी शिवसेनेला दिली. महिला संर्पकप्रमुख शुभांगी पाटील, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, महानगरप्रमुख धीरज पाटील, जिल्हा संघटक हेमाडे, डॉ. वानखेङे, विनोद जगताप, सुनील पाटील, छोटू माळी, संजय जगताप, कैलास मराठे, पिनू सूर्यवंशी, अनिल शिरसाट, शुभम रणधीर, नितीन जडे, गुलाब धोबी, विवेक सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.