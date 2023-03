Dhule News : 2 लाखांच्या सोयाबीनची धनेरला खळ्यातून चोरी

By

आमळी : धनेर (ता. साक्री) येथील कुरूसवाडे रस्त्यावरील खळ्यातून चोरट्यांनी मध्यरात्री सुमारे दोन लाख रुपये किमतीच्या सोयाबीनची चोरी केली. त्यांना पकडण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. (Theft of soybeans worth 2 lakhs from barn in dhaner dhule news)

धनेर गावालगत दक्षिणेस शेतकरी अरुण निंबा पाटील यांचे खळे आहे. श्री. पाटील बुधवारी (ता. २९) सकाळी खळ्यात गेले असता चोरी झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ पिंपळनेर पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. मंगळवारी रात्री चोरट्यांनी खळ्यातील कंपाउंडची तार कापून खळ्यात प्रवेश केला. त्यानंतर चाळीच्या मागील बाजूची तार कापून ताडपत्री बाजूला करून प्रवेश केला.

चाळीत पंधरा दिवसांपूर्वी मळणी करून सोयाबीन ठेवले होते. बाजारात न विकता समाधानकारक दर मिळेल या आशेवर चाळीस क्विंटल सोयाबीन ठेवलेले होते. त्याची किंमत सुमारे दोन लाख रुपये आहे. याशिवाय लसूणही ठेवला होता. तोही नेला. यासाठी चोरट्याकडून वाहनाचा वापर करण्यात आला आहे.

दरम्यान, परिसरात होत असलेल्या चोऱ्या आणि त्यातून शेतकऱ्यांना सोसावा लागणारा आर्थिक भुर्दंड पाहता तत्काळ चोरट्याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी धनेर ग्रामस्थांनी केली आहे.

सोयाबीनला बाजारपेठेमधे भाव कमी असल्यामुळे मळणी करून चाळीत ठेवलेले होते. भाववाढीची वाट पाहत असतानाच मंगळवारी रात्री चाळीस क्विंटल सोयाबीन चोरीस गेले.