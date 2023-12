Nandurbar News: नागरिकांच्या सतर्कतेने चोरांचा डाव फसला

Nandurbar News: कॉलनीतील खांबावरील पथदीप बंद करून चोरीच्या इराद्याने घरांची रेकी करत फिरणाऱ्या भामट्यांना नागरिकांच्या सतर्कतेने रिकाम्या हाती परतावे लागले. शहरातील हरकलालनगरात दोन दिवसांपूर्वी पहाटे तीनच्या सुमारास ही धक्कादायक घटना घडली.

नागरिकांनी घरांचे बाहेरील विजेचे दिवे लावल्याने चोरांच्या डाव फसला. त्यामुळे रात्री पोलिसांनी अधिकची गस्त वाढवावी, अशी मागणी नवीन वसाहतीतील नागरिकांनी केली आहे. (thief plan failed due to citizens switched on lights outside house nandurbar news)