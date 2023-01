Nandurbar Crime News : पी. के. अण्णा पाटील बॅंकेला साडेतीन कोटींचा गंडा

नंदुरबार : येथील पी. के. अण्णा पाटील जनता सहकारी बॅंकेतून कर्ज घेत बॅंकेकडे मालमत्ता तारण ठेवली असताना शहादा तालुक्यातील सहा जणांनी मालमत्तेची परस्पर विक्री करीत बॅंकेला साडेतीन कोटींचा गंडा घालून फसवणूक व विश्‍वासघात केल्याचे प्रकरण सहाय्यक निबंधकांनी उघडकीस आणले आहे. या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध नंदुरबार उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

नंदुरबार शहरातील पी. के. अण्णा पाटील सहकारी बॅंकेतूल १९९४-९५ ते २००३-२००४ दरम्यान राजाराम दुल्लभ पाटील (रा. वृंदावननगर, शहादा), रमेश श्रीपत पाटील (रा. पुरुषोत्तमनगर, शहादा), दामोदर हरी पाटील (रा. खेतिया रोड, शहादा), पांडुरंग रामदास पाटील (रा. पुरुषोत्तमनगर, शहादा) यांनी तापी केमिकल फर्मसाठी तीन कोटी ५० लाख ३१ हजार ८५५ रुपयांचे कर्ज घेतले होते. (Three and a half crores fraud to PK Anna Patil Janata Sahakari Bank property Fraud case registered against six in Nandurbar Suburban Police Nandurbar News)

त्या कर्जापोटी तारण म्हणून बँकेकडे मालमत्ता ठेवली होती. ते चौघेही तापी केमिकल फर्मचे भागीदार आहेत. सुभाष तुकाराम पाटील व कैलास सखाराम पाटील (दोघे रा. गोगापूर, ता. शहादा) हे दोघेही त्या कर्जासाठी बॅंकेला जामीनदार आहेत.

असे असताना तापी केमिकलच्या चौघा भागीदारांनी बॅंकेकडे तारण ठेवलेली मालमत्ता परस्पर विकून टाकली, तर दोघा जामीनदारांनी स्वतःचे आर्थिक गैरलाभासाठी बँकेतील सभासद व ठेवीदारांची फसवणूक करून बँकेचे भागभांडवल व ठेवीद्वारे उभारलेल्या निधीचा अपहार करण्याच्या गैरहेतूने कोणत्याही कर्ज प्रकरणात संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करता कोणतीही मालमत्ता कर्जापोटी तारण न घेता तसेच जाणीवपूर्वक अपूर्ण मालमत्ता कर्ज रकमेपोटी स्वीकारून मालमत्तांच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा न चढविता तसेच वाटप केलेले कर्ज परतफेड वेळेवर व कायदेशीर होऊ शकणार नाही याची पूर्ण जाणीव असताना तत्कालीन संचालक मंडळ व इतरांनी टर्म लोन, नजरगहाण, गहाण तारण मालमत्ता तारण धरतारण, कॅश क्रेडिट व इतर कर्ज प्रकार बेकायदा व नियम बाह्यपणे मंजूर करून कर्ज रकमा कर्जदारांना अदा केल्या आहेत.

तसेच संचालक मंडळाने बेकायदेशीरपणे आर्थिक गैरलाभासाठी व बँकेच्या ठेवीदारांचा पैसा हडप करण्याच्या उद्देशाने नियमबाह्यरीत्या त्याच्याच नातेवाइकांचे हितसंबंधितांच्या तसेच एकाच कुटुंबातील सदस्यांना बेकायदा कर्ज मंजूर करून त्यापोटी कोणतेही तारण न स्वीकारता तसेच कर्जापोटी अपूर्ण तारण स्वीकारून कर्जवाटप करून बँकेचे एकूण तीन कोटी ५० लाख ३१ हजार ८५५ रुपये कर्ज रक्कम परतफेड न करता उलट कर्जापोटी तारण म्हणून बॅंकेकडे दिलेली मालमत्ता आपसात संगनमत करून परस्पर विकून बँकेची फसवणूक व विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे सहाय्यक निबंधक मनोज चौधरी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सहाही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

