Nandurbar News : महामार्गावर जबरी चोरी करणाऱ्या तिघांना 12 तासात अटक

नंदुरबार : शहादा येथील बायपास रस्त्यावर मोटारसायकलस्वारास थांबवून त्याच्याकडील मोटारसायकलीसह मोबाईल व रोकड असा ५६ हजारांचा ऐवज लुटून पळालेल्या चोरट्यांना शहादा पोलिसांनी १२ तासांतच पकडून बेड्या ठोकल्या. या पथकाच्या कारवाईमुळे पोलिस अधीक्षकांनी त्यांचा सत्कार केला.

शहादा येथील साईबाबनगरमधील रहिवासी प्रताप बुच्या पावरा (वय २९, धंदा नोकरी) शेलकुई (ता. धडगाव) येथे २८ जानेवारीस गेले होते.

रविवारी(ता. २९) तेथून परत येऊन त्यांच्या घरी जात असताना रात्री साडेदहाला शहादा बायपास रोडवर मीराप्रताप लॉन्सजवळ त्यांच्या पाठीमागून मोटारसायकलवर आलेल्या तीन अज्ञात व्यक्तींनी त्यांना थांबवून त्यांच्या खिशातून आठ हजार रुपये, दहा हजार रुपये किमतीचा मोबाईल व त्यांची मोटारसायकल (एमएच ३९, एई ४९७६) असा एकूण ५८ हजारांचा ऐवज जबरीने लुटून नेला होता.

त्यांनी शहादा पोलिसांत फिर्याद दिल्याने गुन्हा दाखल झाला. घटनेची माहिती मिळताच शहादा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजन मोरे व शहादा पोलिस ठाण्याचे पोलिस अधिकारी व अंमलदार घटनास्थळी दाखल झाले.

घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मोरे यांनी घटनेबाबत नंदुरबार जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, शहादा उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्रीकांत घुमरे यांना कळविले. पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी वेगवेगळी पथके तयार करून गुन्हा घडकीस आणण्याचे आदेश दिले.

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मोरे व पथक गुन्ह्याबाबत माहिती घेत असताना पोलिस अधीक्षक पाटील यांना गुप्त माहिती मिळाली. त्यात ही जबरी चोरी सालदारनगर परिसरातील भूपेश, सुधाकर यांनी त्याच्या एका मित्राचा मदतीने केली आहे. ही माहिती पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजन मोरे यांना कळविली.

गुन्हेगार जेरबंद

शहादा पोलिस ठाण्याच्या पथकाने सुधाकर सुभाष माळी (वय २२) व विपुल ऊर्फ भूपेश छोटू कुंवर (२२, दोघे रा. सालदारनगर, शहादा) यांना ताब्यात घेतले. त्यांनी एक साथीदार योगेश गुरव याच्या मदतीने गुन्हा केल्याची कबुली दिली.

त्यांच्या ताब्यातून सहा हजार रुपये हस्तगत करून गुन्ह्यातील मोटारसायकल व मोबाईल त्यांचा साथीदार योगेश गुरव याच्याकडे असल्याबाबत सांगितले. योगेश पंडित गुरव (२२, रा. सालदारनगर, शहादा) यास त्याच्या घरून ताब्यात घेऊन त्याच्या ताब्यातून दहा हजार रुपये किमतीचा मोबाईल व त्यांची मोटारसायकल असा एकूण ५८ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करून त्यास ताब्यात घेतले.

