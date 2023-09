Nandurbar Crime : गुन्हेगारी टोळीतील तिघे दोन वर्षांसाठी हद्दपार; तिघे सारंगखेडा पोलिस ठाणे हद्दीतील

Nandurbar Crime : आगामी सण/उत्सवाच्या अनुषंगाने नंदुरबार जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, तसेच गुन्हेगारांवर वचक राहावा याकरिता जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी गुन्हेगारी टोळीतील तिघांना जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार केले आहे.

हद्दपार करण्यात आलेले सर्व जण सारंगखेडा पोलिस ठाणे हद्दीतील आहेत. (Three gang members exiled for two years from nandurbar crime news)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेसाठी बाधा ठरणारे तसेच मालमत्ता व शरीराविरुद्धचे गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती घेऊन त्यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचा आढावा घेतला असता सारंगखेडा पोलिस ठाणे हद्दीतील काही आरोपी त्यांची दहशत व वचक ठेवण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या टोळी तयार करून नियमितपणे शरीराविरुद्धचे गुन्हे करण्याचे सवयीचे असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

त्यांच्यापासून सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेस व जीवितास धोका निर्माण झालेला असल्याचे त्यांना आढळले आहे. त्यांच्यावर वेळोवेळी प्रतिबंधक कारवाई करूनदेखील त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झालेली नाही. त्याप्रमाणे अशा आरोपींवर कठोर प्रतिबंधक कारवाई करावी याबाबत पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी प्रभारी अधिकाऱ्यांना आदेशित केले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सारंगखेडा पोलिस ठाणे हद्दीत राहणाऱ्या टोळीतील तिघांविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यावरून सारंगखेडा पोलिस ठाण्याकडून एका टोळीवर प्रतिबंधक कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक कार्यालयात प्राप्त झाला.

प्रस्तावाचा आढावा घेऊन तिघांना दोन वर्षांसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांचे नावे अशी ः आनंदा धोंडू कोळी (वय ५७ ), रजत आनंदा सावळे (२६), राहुल आनंदा सावळे (३०, सर्व रा. शेल्टी, ता. शहादा, जि. नंदुरबार).