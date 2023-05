Nandurbar Accident News : दुचाकींच्या धडकेत तीन जणांचा मृत्यू

By

Nandurbar News : तळोदा-अक्कलकुवा रस्त्यावरील सोमावल गावाजवळ दोन दुचाकींची समोरासमोर एकमेकांवर धडकल्याने झालेल्या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू तर एक गंभीर जखमी झाला आहे.

याबाबत तळोदा पोलिसांत अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. ( Three people died in a two wheeler accident nandurbar accident news )

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी (ता. १४) अंकलेश्वर-बऱ्हाणपूर महामार्गावरील तळोदा-अक्कलकुवा रस्त्यावर सोमावल गावाजवळ दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाल्याने अपघात घडला.

पंकज दिलवर वळवी, राहुल दिलवर वळवी (दोघ रा. मोरांबा खालचापाडा ता. कुकरमुंडा, जि. तापी), बादल रवींद्र पाडवी (रा. गव्हाणीपाडा ता. तळोदा) हे दुचाकीने (एमएच १५, एफएल ४६२४) भरधाव वेगात जात होते. त्यांनी समोरून येणाऱ्या दुचाकीला (जीजे ०५, एसएच २८९५) धडक दिली.

या धडकेत दुचाकीवरील बादल रवींद्र पाडवी, पंकज वळवी, राहुल वळवी यांचा मृत्यू झाला. तर अतुल पाडवी गंभीर जखमी झाले.

याबाबत योगेश अशोक ठाकरे (रा. देवमोगरा पुनर्वसन ता. अक्कलकुवा) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. मृत बादल पाडवी याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमितकुमार बागूल करीत आहेत.