Dhule Crime News : शेतमोजणीच्या वादातून तिघांना मारहाण

Dhule Crime News : शेताची मोजणी करून देण्याच्या वादातून तिघा भावांना लोखंडी सळी व काठ्यांनी मारहाण झाल्याची घटना १६ डिसेंबरला उखळवाडी (ता.शिरपूर) येथे घडली.

पांडुरंग खंडू पाटील (वय ६६, रा.आढे ता.शिरपूर) यांनी शहर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांची व कैलास खंडू पाटील यांची उखळवाडी शिवारात शेती आहे. (Three people were beaten up due to dispute over farm counting dhule crime news)