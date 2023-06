Dhule News : व्यवसाय, वैद्यकीय आणि शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दुवा ठरणाऱ्या कुमारनगर ते नकाणे रोडला जोडणाऱ्या पुलाची दुरवस्था झाली आहे. यात ठिकठिकाणचे खड्डे जीवघेणे ठरत आहेत.

याप्रश्‍नी महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने या वादग्रस्त पुलाजवळ (स्व.) शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिमा सोबत बाळगत ठिय्या आंदोलन केले. या प्रकरणी पश्‍चिम देवपूर पोलिसांनी तिघांना अटक करत नंतर त्यांची सुटका केली. (Three Shiv Sena arrested over pothole issue Dilapidation of Nakane Road to Kumarnagar Bridge Municipal Corporation ultimatum Dhule News)

शहरातील नकाणे रोड ते कुमारनगरला जोडणाऱ्या पुलावर खड्डेच खड्डे आहेत. त्यामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळत आहे. या स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी शिवसेनेच्या ठाकरे गटातर्फे माजी महानगरप्रमुख प्रफुल्ल पाटील यांच्या नेतृत्वात रास्ता रोको व ठिय्या आंदोलन झाले.

महापालिकेला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम देत खड्डे दुरुस्ती झाली नाही तर आंदोलनाला अधिक तीव्र धार दिली जाईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.

कुमारनगर ते नकाणे रोडला जोडणारा पूल वर्दळीचा आहे. त्यावर रोज शेकडो नागरिक, वाहनधारकांची ये-जा असते. जवळच पश्‍चिम देवपूर पोलिस ठाणे आहे. देवपूरमधील नागरिकांना साक्री रोड व साक्रीकडे जाण्यासाठी हा सोयीचा मार्ग आहे.

नकाणे रोडवर अतिदक्षता विभाग असलेली तीन मोठी रुग्णालये आहेत. त्यामुळे रुग्णवाहिकांचाही मोठ्या प्रमाणात पुलावरून वापर असतो. शिवाय विविध शैक्षणिक संस्थांमुळे हा पूल विद्यार्थ्यांसह पालकांसाठी उपयुक्त आहे.

असे असतानाही या पुलावरील मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने रोज लहान-मोठे अपघात घडतात.

त्याकडे लक्ष वेधण्यासह खड्डे दुरुस्तीसाठी माजी महानगरप्रमुख प्रफुल्ल पाटील व सहकाऱ्यांनी आंदोलन केले. पोलिसांनी श्री. पाटील, भटू गवळी, अक्षय पाटील यांना अटक करीत गुन्हा दाखल केला. नंतर त्यांची सुटका केली.

..तर महापालिकाच जबाबदार

श्री. पाटील म्हणाले, की पावसाळा तोंडावर आहे. त्यात खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा जीव गेला तर त्यास मनपा प्रशासन जबाबदार असेल. त्यामुळे प्रशासनाने कुणाचा नाहक बळी जाण्याआधी लवकर पुलावरील रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी आहे.