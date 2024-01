Dhule News : सोनगीर येथून विशेष नक्षीकाम केलेले तीन कलश अयोध्येला रवाना

Dhule News : येथील कारागिरांनी बनविलेल्या २०० कलश अयोध्येला पोचल्याचा आनंदात पुन्हा साखर पडली असून विशेष नक्षीकाम केलेले तीन कलश जय श्रीरामाच्या जयघोषात अयोध्येला पाठविण्यात आले.

तत्पूर्वी कलशाची विधिवत पूजा करण्यात आली. कलशाचे दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी झाली होती. वेदपंडीत केशव अयाचित यांनी पौरोहित्य केले. (Three specially carved Kalash left for Ayodhya from Songir dhule news)