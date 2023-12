Dhule News : शिंदखेड्यात तालुक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी गळफास घेत तिघांनी उचलले टोकाचे पाऊल

Dhule News : शिंदखेडा तालुक्यात शनिवारी (ता.२३) तीन जणांनी गळफास घेत जीवनयात्रा संपविली.

याप्रकरणी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.(three took extreme step of hanging themselves at different places in Shindkheda taluka dhule news)