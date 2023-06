Dhule Crime News : अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर जप्त; महिनाभरात 24 वाहनांवर दंडात्मक कारवाई

By

Dhule News : लोंढरे (ता. शिरपूर) येथून अवैध वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर तहसीलदार महेंद्र माळी व अधिकाऱ्यांनी कारवाई करून जप्त केले. सोमवारी (ता.१९) सकाळी ही कारवाई करण्यात आली.

गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीविरोधात तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी विशेष मोहीम राबवली असून जप्तीसह कठोर दंडात्मक कार्यवाहीचा सपाटा लावला आहे. लोंढरे येथून अवैध वाळू वाहतूक सुरु असल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोचून कारवाई केली.(Tractor transporting illegal sand seized in Laundry Penal action against 24 vehicles in a month 24 lakh fine dhule News)

त्यात वाळू भरलेले ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार महेंद्र माळी, नायब तहसीलदार अधिकार पेंढारकर, अव्वल कारकून बोरसे, तलाठी दिनेश गुसिंगे, पंकज महाले, भूषण चौधरी, श्री. ईशी यांनी ही कारवाई केली.

गेल्या दोन महिन्यात तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली शिरपूर महसूल विभागाने एकूण २४ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली असून एकूण २४ लाख ५४ हजार दंड वसूल केला आहे. यापुढेही अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई सुरु राहणार असून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) यांच्यामार्फत देखील वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती श्री. माळी यांनी दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?