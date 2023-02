Custom of Heroes : वीरांची प्रथा आजही कायम!

तळोदा (जि. नंदुरबार) : सध्या सर्वत्र लग्नासराई, गोंधळ, जाऊळ यांसारखे कार्य सुरू असल्याचे चित्र असून, त्यानिमित्त कार्याच्या ठिकाणी देव आणताना वीर काढण्याची प्रथा विशेषतः ग्रामीण (Rural) भागात आजही सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. (tradition of heroes continues while bringing God continues today especially in rural areas nandurbar news)

शुभ प्रसंगाच्या मिरवणुकीत संबळाच्या तालावर वीर नाचत असून, त्यांना पाहण्यासाठी मोठी गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे. आपल्या परिवारात, घरात समृद्धी नांदावी यासाठी वीर नाचविण्याची प्रथा आजही सुरू आहे. लग्न, गोंधळ, जाऊळ तसेच अक्षयतृतीयेच्या दुसऱ्या दिवशी वीर काढण्यात येतात.

या वेळी वीरांना धोतर नेसविण्यात येऊन शरीरावर रंगीत पातळ गुंडाळण्यात येऊन फेटा बांधण्यात येतो. हातात तलवार तसेच पायात घुंगरू अशी त्यांची सजावट करण्यात येते. त्यानंतर संबळाच्या तालावर वीरांची मिरवणूक काढण्यात येऊन वीर नाचत असतात.

या वेळी वीरांचे औक्षण व कुटुंबातील सदस्य वीरांची विधिवत पूजा करतात. ग्रामीण भागात आजही वीर काढण्याच्या प्रथेला अनन्यसाधारण महत्त्व असून, वीरांना सजविण्यासाठी गावातील ज्येष्ठांना पाचारण करण्यात येते. वीर बनण्यासाठी युवकांमध्येही स्पर्धा लागलेली असल्याचे दिसून येत आहे.

