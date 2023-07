Dhule Shasan Aplya Dari : झेरॉक्स मशिनमुळे चरितार्थाला हातभार; आदिवासी महिला बनली व्यावसायिक

By

Dhule Shasan Aplya Dari : चरितार्थाला हातभार लागावा म्हणून विजयपूर (ता. साक्री) येथील आदिवासी महिला झेरॉक्स मशिनच्या मदतीने व्यावसायिक बनली, तर शेवगे ग्रामपंचायतीला विविध सोहळे, कार्यक्रमांसाठी विनामूल्य भांड्यांचा लाभ होत आहे.

ही किमया शासकीय योजनांच्या पाठबळामुळे साधली जात आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत कष्टकऱ्यांनी आदर्शवत उदाहरण समाजासमोर ठेवले आहे. (Tribal women turned professional with help of shasan aplya dari dhule news)

विजयपूर (खट्याळ) येथील मीराबाई रोगू वळवी यांचे पदवीपर्यंत शिक्षण झाले आहे. त्यांचे पती शेती काम करतात. सौ. वळवी यांना आदिवासी विकास विभागामार्फत झेरॉक्स मशिन खरेदीसाठी ८५ टक्के अनुदानावर ४२ हजार ५०० रुपयांचा वैयक्तिक स्वरूपाचा लाभ देण्यात आला.

हे अनुदान त्यांना मंजूर झाल्यावर त्यांनी गावातच झेरॉक्सचा व्यवसाय सुरू केला. त्यांना आता या व्यवसायातून दरमहा तीन ते चार हजार रुपये मिळतात. शासनाच्या या योजनेमुळे त्यांच्या कुटुंबाला आधार मिळाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

ग्रामपंचायतीला भांडी

शेवगे (ता. साक्री) ग्रामपंचायतीला लग्नसोहळा, धार्मिक कार्यक्रम, दशक्रिया विधीसाठी आता विनामूल्य भांडे उपलब्ध होत आहेत. आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात आलेल्या सामूहिक लाभ योजनेंतर्गत भांडी संच योजनेमुळे या ग्रामपंचायतीला दिलासा मिळाला आहे. योजनेंतर्गत पेसा ग्रामपंचायतीसाठी ८५ टक्के अनुदानावर एक लाख २६ हजार २४७ रूपयांचे सामूहिक अर्थसहाय्य मिळाले.

आता भांड्यांचा संच मिळाल्याने गावातील नागरिकांना लग्नसोहळा, धार्मिक कार्यक्रम, दशक्रिया विधीसाठी विनामूल्य भांडी उपलब्ध होणार असल्याने शेवगेच्या सरपंच उज्ज्वला गोटू चौरे यांनी आदिवासी विकास विभागासह शासनाचे आभार मानले.

विविध योजनांचा लाभ

नागरिकांना महात्मा फुले आरोग्य योजनेत पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत करण्यात येत आहेत. एक रुपयात पीकविमा योजना, महिलांना एसटी तिकिटात ५० टक्के सवलत, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास आदी अनेक सर्वसामान्यांच्या कल्याणकारी योजना शासनाकडून राबविल्या जात आहेत.

येथील एसआरपीएफ मैदानावर सोमवारी (ता. १०) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राबविण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत दोनशेवर योजनांची माहिती नागरिकांना एकाच छताखाली मिळाली.