Nandurbar Accident News : बसने कट मारल्याने ट्रकचा अपघात

Nandurbar Accident News : पालिकेच्या नेहरू उद्यान व जुन्या आरटीओ नाक्याजवळ खासगी बसने ट्रकला कट मारल्याने ट्रक अनियंत्रित होऊन दुभाजकाला जाऊन आदळला. (Truck accident after being hit by bus Nandurbar Accident News)

त्यानंतर ट्रक पलटी झाला. या अपघातात चालक किरकोळ जखमी झाला आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री बाराच्या सुमारास घडली आहे. ट्रक मधील बारा हजार डाळिंबाचे रोप अस्ताव्यस्त पडल्याने मोठे नुकसान झाले.

डाळिंबचे बारा हजार रोप घेऊन ट्रक राजस्थान येथे जात असताना खासगी बसने कट मारल्याने वाहन अनियंत्रित झाले.

एका रोपाची किंमत वीस रुपये असे अडीच लाखाचे नुकसान झाले आहे. महामार्गावर रोप अस्ताव्यस्त पडलेली होती त्यानंतर रोप उचलून वाहनात ठेवली