Dhule Crime News : वीज कंपनीचे साहित्य चोरी प्रकरणी दोघांना अटक

दोंडाईचा (जि. धुळे) : डिसेंबर २०२२ मध्ये वीज वितरण कंपनीचे साहित्य चोरीस गेले होते. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

त्या साहित्याची चोरी करणारा मुख्य आरोपी फरारी झाला आहे, तर साहित्य खरेदी करणाऱ्या दोन संशयित आरोपींना धुळे स्थानिक गुन्हे शाखा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी दोन संशयित आरोपींना अटक केली आहे. (Two arrested in case of theft of materials from electricity company Dhule Crime News)

याबाबत वीज वितरण कंपनीचे अभियंता मच्छिंद्र रंजन पाडवी यांनी दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात २२ डिसेंबर २०२२ ला फिर्याद दिली होती. त्यात इलेक्ट्रिक खांबावरील तारा चोरून नेल्या होत्या. सुमारे पावणेसहा लाख रुपयांचे विविध साहित्य चोरीस गेल्याची फिर्याद दाखल केली होती.

पोलिस उपनिरीक्षक सचिन गायकवाड यांच्याकडे निरीक्षक दुर्गेश तिवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सोपविण्यात आला होता. शनिवारी (ता. १८) रात्री उशिरापर्यंत दोन आरोपींना शहरातून स्थानिक गुन्हे शाखा अन्वेषण विभागाने अटक केली.

मुख्य आरोपी फरारी झाला आहे. साहित्य खरेदी करणारे आरोपी शेख शरीफ शेख शब्बीर पिंजारी (वय ४४, रा. रजा कॉलनी), रियाज अस्लम पिंजारी (३७, रा. गरीब नवाज कॉलनी) या दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले.

मुख्य आरोपी शाहरूख रहेमान शहा फरारी आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांना न्यायालयात हजर करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

स्थानिक गुन्हे शाखा अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक योगेश राऊत, पोली कर्मचारी मायूस सोनवणे, प्रशांत चौधरी, सुनील पाटील, संतोष हिरे आदींनी ही कारवाई केली.