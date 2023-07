Inspirational News : मातंग समाजाच्या कुटुंबातील तिघा भावंडांची शैक्षणिक भरारी..

Inspirational News : मातंग समाजाच्या कुटुंबातील मूल गुणवत्ता यादीत येणे तसा योगायोगच म्हणता येईल. येथील गरीब खरे कुटुंबातील दोन भाऊ आणि बहीण विविध शैक्षणिक क्षेत्रांत गुणवत्तायादीत झळकले आहेत.

घरांचे बांधकाम करत आपला संसाराचे रहाटगाडगे चालविणाऱ्या मधुकर पांडुरंग खरे यांचा मोठा मुलगा एसवाय बीसीएत द्वितीय, तर लहान मुलगा व मुलगी दहावीत गुणवत्तायादीत झळकले आहेत. (Two brothers and sister from a poor family have excelled in various academic fields dhule news)

गुरुवारी (ता. ६) सकाळी खरे कुटुंबातील तिघा भावंडांचा ग्रामपंचायत सदस्य तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे स्वीकृत संचालक किरण शिवाजी देवरे व मित्रमंडळाने घरी जाऊन शैक्षणिक साहित्य भेट देत सत्कार केला. दहावीत ८४ टक्के गुण मिळविणाऱ्या मुलीचा पुढील दोन वर्षांचा शैक्षणिक खर्च किरण देवरे करणार आहेत.

येथील मातंग कुटुंबातील मधुकर पांडुरंग खरे हे घरांचे बांधकाम करत आपला उदरनिर्वाह चालवितात. त्यांना दोन मुले व एक मुलगी अशी तीन अपत्ये आहेत. घराची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने मुलांचे शिक्षण कसे करावे, हा प्रश्न वडील मधुकर खरे व आई छाया खरे यांना नेहमी सतावत असतो. पण मुलांमध्ये शिक्षणाची जिद्द असेल तर काही अशक्य नसल्याचे तिघा भावंडांनी सिद्ध केले आहे.

मधुकर खरे यांचा मोठा मुलगा प्रशांत मधुकर खरे एसवाय बीएमध्ये (८२.२१ टक्के) धुळे येथील सिस्टेल इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट ॲन्ड रिसर्च महाविद्यालयात दुसरा आला. म्हसदी येथील श्री. सी. डी. देवरे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात दुसरा मुलगा हृषीकेश मधुकर खरे दहावीत ८३ टक्के, तर मुलगी सारिका मधुकर खरे दहावीत गुणवत्तायादीत झळकले आहेत.

इतर विद्यार्थ्यांनी घ्यावी प्रेरणा

गरीब, सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात घेतलेली भरारी इतरांना प्रेरणादायी आहे. वडील बांधकामासाठी मजुरी, तर आई शेतमजुरी करत मुले शिकावीत म्हणून सतत प्रयत्नशील असतात.

गुरुवारी सकाळी ग्रामपंचायतीचे तरुण सदस्य तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे स्वीकृत संचालक किरण शिवाजी देवरे यांनी खरे कुटुंबातील तिघा भावंडांचा शैक्षणिक साहित्य, शाल, श्रीफळ देऊन सत्कार केला. नानाजी सदा देवरे, दगडू नानाभाऊ मोहिते व योगेश हिंमत पाटील उपस्थित होते.

"भविष्यात एमपीएससी, यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत वेगळे काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द आहे. आई-वडिलांनी केलेले कष्ट वाया जाऊ देणार नाही." -प्रशांत मधुकर खरे, तृतीय वर्ष बीसीए, म्हसदी