Bus Accident News : तरडी येथील दोघांचा बसच्या धडकेने मृत्यू

Dhule News : शिरपूर चोपडा रस्त्यावर तरडी ते बभळाज गावादरम्यान गुजरातमधील परिवहनच्या बसने धडक दिल्याने तरडी (ता. शिरपूर) येथील दुचाकीवरील दोघे ठार झाले. हा अपघात शनिवारी (ता.१०) रात्रीच्या सुमारास घडली. याबाबत थाळनेर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

याबाबत माहिती अशी : तरडी (ता. शिरपूर) येथील रहिवासी असलेले भागवत कालिदास पाटील (४५) व विलास मंगल पाटील (४०) हे दोन्ही तरूण रात्री ८ ते ९ च्या सुमारास दुचाकीने (एमएच १८ बी एफ १८८७) बभळाजकडून तरडीकडे जात असताना समोरून येणाऱ्या गुजरात परिवहनच्या चोपडा- अहमदाबाद बसने ( जी जे १८ झेड ८१३३) तरडी ते बभळाज गावाच्या दरम्यान दुचाकीला धडक दिली. (Two died in bus collision in Tardi Dhule Bus Accident News)

ही धडक इतकी जोरदार होती, की अपघातात दुचाकीचा चक्काचूर होऊन दोन्ही तरूण गंभीर जखमी झाले. अपघाताचे वृत्त समजताच तरडी व बभळाज येथील नागरिकांनी धाव घेत जखमींना तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात हलविले.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून दोघांना मृत घोषित केले. अपघाताची माहिती थाळनेर पोलिसांना कळताच पोलिस अधिकारी सहकाऱ्यांसह दाखल झाले. अपघातामुळे खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत केली.

दोन्ही तरूण मनमिळाऊ स्वभावाचे होते. त्यांच्या अपघाती निधनामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. दोघांवर रविवारी (ता.११) सकाळी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

