Nandurbar Crime News : मोटारसायकलच्या डिक्कीतून 2 लाख लांबविले

नंदुरबार : शहरातील गजबजलेल्या पालिका चौकातून एका ड्रायव्हरच्या मोटारसायकलच्या डिकीत ठेवलेले एक लाख ९० हजार रुपये चोरट्यांनी लांबविले. ही घटना रविवारी घडली. याबाबत संबंधिताने दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे.

शहरातील माळीवाडा परिसरातील गणेश अशोक पाटील ट्रकचालक आहेत. त्यांनी एक लाख ८९ हजार ५०० रुपये गावात कामानिमित्त आणले होते. (Two lakh stolen from the trunk of a motorcycle Nandurbar Crime News)

ते मोटारसायकलच्या डिकीत ठेवले होते. त्यांनी पालिका चौकातील सोनी वाइनसमोर मोटारसायकल उभी करून कामात व्यस्त असताना चोरट्यांनी ती रक्कम लांबविली.

काही वेळानंतर श्री. पाटील यांच्या लक्षात ही बाब आली .त्यांनी नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.

