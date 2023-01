Dhule News : दोघे मोबाईल चोरटे गजाआड; लाखाचा मुद्देमाल जप्त

By

धुळे : दुचाकीवर यायचे आणि पादचाऱ्यांचे मोबाईल हिसकावून धूम ठोकायची, अशा धाटणीच्या मालेगाव येथील संशयित दोघा चोरट्यांना चोवीस तासांत चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्याच्या पथकाने बेड्या ठोकल्या. चोरट्यांकडून मोबाईलसह सुमारे एक लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

येथील अन्सारी नगरातील मोहम्मद मुस्तफा अन्सारी हा तरुण ८ जानेवारीला रात्री साडेअकराला तिरंगा चौक ते लोकमान्य हॉस्पिटल यादरम्यान मोबाईलवर बोलत पायी जात होता. त्या वेळी सागर हॉटेलजवळ दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी अन्सारी याचा मोबाईल हिसकावून पलायन केले. या प्रकरणी चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्यात मध्यरात्रीनंतर गुन्हा दाखल झाला. (Two mobile phone thieves Arrested by police Seized goods worth lakhs Performance of Chalisgaon Road Police Dhule News)

अन्सारी याने संशयितांचे दिलेले वर्णन आणि टिपवरून हा गुन्हा मालेगावच्या संशयितांनी केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. चाळीसागाव रोड पोलिस ठाण्याचे शोधपथक पहाटे मालेगाव रोडवरील डी-मार्ट ते अग्रेसन चौकापर्यंत गस्तीवर असताना त्यांच्यासमोरून दोन जण दुचाकीने भरधाव गेले. पथकाला संशय आल्याने पाठलाग करत दुचाकीवरील दोघांना रेल्वे फाटकाजवळ अडविले.

त्यांची झडती घेतली असता दोन मोबाईल, दुचाकी, असा एक लाख दहा हजारांचा मुद्देमाल पथकाने जप्त केला. पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक हृषीकेश रेड्डी, एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील, उपनिरीक्षक विनोद पवार, पथकातील पंकज चव्हाण, संदीप पाटील, भुरा पाटील, विशाल मोहने, चेतन झुळेकर, इंद्रजित वैराज, स्वप्नील सोनवणे यांनी ही कारवाई केली.

