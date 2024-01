Dhule Crime News : मालेगावच्या टोळीतील दोघे गजाआड

Dhule Crime News : मुंबई-आग्रा महामार्गावर लळिंग (ता. धुळे) घाटात हत्यारांचा धाक दाखवून दुचाकीस्वार तरुणाकडील अडीच लाखांची रोकड लुटणाऱ्या मालेगाव (जि. नाशिक) येथील दरोडेखोरांच्या टोळीतील सहापैकी दोघांना येथील ‘एलसीबी’ पथकाने गजाआड केले.

त्यांच्याकडून गावठी कट्ट्यासह रोकड आणि अन्य मुद्देमाल जप्त केला. (Two of robbers from Malegaon who robbed two and half lakhs from a two wheeler youth at Laling Ghat were arrested by LCB team dhule crime news)