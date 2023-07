Dhule Accident News : आयशर ट्रकची दुभाजकाला धडक; दोन महिला ठार

Dhule Accident News : भरधाव आयशर ट्रकचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक रस्त्याच्या दुभाजकाला धडकून उलटला. त्यात दोन महिला दबून मृत, तर चालकासह दोन पुरुष जखमी झाले.

जखमींना धुळे येथे उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. नयना विश्वास बोरसे (वय ३८) व मंगलाबाई (मिठीबाई) मराठे (५३) असे मृत महिलांची नावे आहेत. (Two women were killed in accident of Eicher truck with divider dhule news)

शनिवारी (ता १) दुपारी दीडच्या सुमारास दोंडाईचा रोडवर लक्ष्मीनारायण मंदिरासमोर पाचोरा येथील आयशर ट्रक (एमएच १९, सीवाय ८१५४) हा बडोदा येथून पिकांना फवारणी कीटकनाशकाचे बॉक्स घेऊन जळगावला जात होता. आयशरचालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रक उजव्या बाजूच्या रस्त्यालगत असलेल्या लक्ष्मण चौधरी यांच्या घराच्या पत्र्याच्या शेडला धडकून उलटला. ट्रकचा पुढचा भाग चेंदामेंदा होऊन आतील बॉक्स रस्त्यावर आले.

याच वेळी पोस्टमन जयराम कौतिक वाघ हे टपाल वाटण्यासाठी तेथे आले होते. त्यांच्यासह विवाहसमारंभ आटोपून नयना विश्वास बोरसे या घरी जात होत्या, तर मिठीबाई मराठे उभ्या होत्या. लक्ष्मण चौधरी हेही घराबाहेर आले होते. त्यात तिन्हींच्या अंगावर ट्रक उलटला. वजनदार खोक्यांखाली ते दबले गेले. बाजूला उभे असलेले चौधरी जखमी झाले.

ट्रक उलटल्याचा मोठ्या आवाज होताच आजूबाजूच्या नागरिकांनी आरडाओरड केली. नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत दबलेल्यांना प्रथम बाहेर काढले. त्यांना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. यातील जयराम वाघ आणि मिठीबाई मराठे यांना उपचारासाठी धुळे येथे दाखल करण्यात आले. मिठीबाई यांचे धुळे येथे, तर नयना बोरसे यांचे शिंदखेडा ग्रामीण रुग्णालयात निधन झाले.

अपघाताचालक मनोज रघुनाथ हिरे केबिनमध्ये दबला गेला होता. त्याला जेसीबी मशिनच्या सहाय्याने ओढून बाहेर काढावे लागले. त्यालाही धुळे येथे उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. त्यांचे दोन्ही पाय निकामी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. अपघातग्रस्तांना सुनील चौधरी, प्रवीण माळी, अरुण देसले, योगेश चौधरी, बंटी भोई, सूरज देसले, राहुल पाटोळे यांच्यासह अन्य तरुणांनी बाहेर काढण्यासह उपचारास पाठविण्यासाठी मदत केली.

वाहनांचेही नुकसान

उलटलेल्या ट्रकखाली लक्ष्मण चौधरी यांची हीरो होंडा (एमएच १८, एस ६५९८), स्विफ्ट (एमएच १८, व्ही ४२५४), सुलवाडे येथील हिरालाल भदाणे यांची बजाज दुचाकी (एमएच १८, डीई २६९४), तर पोस्टमन जयराम वाघ (माळी) यांची चार्जिंग गाडी (एमएच १८, बीडब्ल्यू ९९६४) दबली जाऊन नुकसान झाले.

अधिकारी-ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करा

अपघातस्थळी वळणाचा रस्ता आहे. या आधीही या ठिकाणी अनेकवेळा अपघात झाले आहेत. येथे गतिरोधक करावे, अशी अनेक वेळा मागणी करण्यात आली आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. गतिरोधक असते तर अपघात झाले नसते. याबाबत या विभागासह संबंधित ठेकेदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

बोरसे कुटुंबीयांचा आक्रोश

मृत नयना बोरसे यांचे पती दुर्धर आजाराने त्रस्त आहेत. त्या मजुरी करायच्या. त्यांच्यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होता. त्यांना एक मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे. दोघं शिक्षण घेत आहेत. नयना बोरसे यांच्या निधनाने बोरसे परिवारावर मोठा आघात झाला आहे. अपघाताची बातमी कळताच कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश केला.