Nandurbar News : पुतीपाड्याला उपसरपंचाकडून मायेचा जलाधार; माता-भगिनींची थांबविली भटकंती

Nandurbar News : उन्हाच्या तीव्रतेसोबतच टंचाईची तीव्रताही वाढणाऱ्या पाडली (ता. धडगाव) येथील पुतीपाड्याला शाश्वत पाणी पुरवठ्याची सुविधा व्हावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. (Upsarpanch Kalusingh Padavi provided separate tanker for pada at his own expense nandurbar news)

परंतु, त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे लक्षात घेत उपसरपंच कालूसिंग पाडवी यांनी स्वखर्चातून या पाड्यासाठी स्वतंत्र टॅंकर उपलब्ध करून दिला. त्यांच्या या मायेच्या आधारे पुतीपाड्याला अपेक्षेनुसार पाणी उपलब्ध होत आहे.

दुर्गम भागातील पाडली (धडगाव) या ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या पुतीपाड्यात दरवर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते. यंदाही महिलांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असून गावात दोनपैकी एक हातपंप नादुरुस्त तर दुसऱ्या हातपंपाची पाण्याची पातळी खालावल्याने तेही निकामी झाले.

त्यामुळे गेल्या पंधरा ते वीस दिवसांपासून पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊन महिलांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे पाडली ग्राम पंचायतीचे उपसरपंच कालूसिंग पाडवी यांनी तीव्र पाणी टंचाई लक्षात घेता व महिलांची होणारी गैरसोय पाहून स्वत: स्वखर्चाने ५ मे पासून कामदार पाड्याच्या कूपनलिकेवरून टँकर भरून पाणीपुरवठा करीत आहे.

टंचाईबाबत पंचायत समिती व पाणी पुरवठा विभागास वारंवार कळवून देखील पाणी पुरवठ्याचे नियोजन केले जात नसल्याने गावकऱ्यांना भर उन्हाळ्यात पाण्याची गैरसोय होऊन भटकंती करावी लागत होती. त्यात असंख्य माता-भगिनी जिवाचे रान करीत होत्या, त्यांना आधार मिळावा म्हणून, हा निर्णय घेतल्याचे समजते.

"ग्रामपंचायत अंतर्गत ‘हरघर जल’ ही योजना सुरु आहे. परंतु, या पाड्यात अद्याप ही योजना पोचली नाही. पुतीपाड्यला दरवर्षी तीव्र पाण्याची टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे ‘हरघर जल’ ही योजना आधी पुतीपाड्यात सुरु होते आवश्यक होते, परंतु, तसेही झाले नाही. आता जल जीवन मिशनकडून अपेक्षा वाढल्या आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने याकडे लक्ष देत कायमस्वरूपी पाण्याची सोय करावी." - कालूसिंग पाडवी, उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत, पाडली