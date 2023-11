Chandrashekhar Bawankule : बावनकुळेंच्या उपस्थितीत आज निरनिराळे कार्यक्रम

By

Chandrashekhar Bawankule : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येथे शनिवारी (ता. २५) विविध कार्यक्रम होतील.

त्यांचे शहरात दुपारी एकला आगमन होईल.(Various programs today in presence of Bawankule in dhule news)

श्री. बावनकुळे यांचे नियोजन असे ः

दुपारी एक ते दोनपर्यंत हुडको कॉलनीत घर चलो अभियान कार्यक्रमास उपस्थिती राहणार आहे. दुपारी अडीच ते साडेतीन शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांच्या निवासस्थानी राखीव, दुपारी तीन ते चार भाजप कार्यालयाच्या कामाचे भूमिपूजन, महादेव व्यायामशाळेचे उद्‌घाटन.

पक्ष प्रवेशाच्या कार्यक्रमास उपस्थिती, दुपारी साडेचार ते सायंकाळी सहापर्यंत गुरुद्वारासमोरील कान्हा रिजन्सी येथे महाविजय २०२४ अंतर्गत प्रमुख सुपर वॉरियर्स संवाद बैठक.

सायंकाळी सहा ते साडेसहा खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या वॉर रूमचे राम पॅलेस येथे उद्‌घाटन. सायंकाळी साडेसहा ते सातपर्यंत माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांच्या निवासस्थानी भेट.

यानंतर शहर विधानसभाप्रमुख अनुप अग्रवाल यांच्या माझे शहर-माझी जबाबदारी भिंतीचे पोलिस ग्राउंडजवळ उद्‌घाटन, हॉटेल गणपती पॅलेसजवळ श्री. अग्रवाल यांच्या वॉर रूमचे उद्‌घाटन.

रात्री आठ ते नऊपर्यंत मनपाच्या पांझरा नदीकिनारी असलेल्या उद्यानाचे उद्‌घाटन, यानंतर माजी महापौर चंद्रकांत सोनार यांच्या निवासस्थानी भेट.