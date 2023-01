धुळे : शेतात पिकविलेल्या भाजीपाल्याला महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये तुलनेने जादा भाव मिळत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी फळभाज्या, पालेभाज्या थेट गुजरातच्या बाजारपेठेत नेत आहेत.

दररोज सरासरी ५० ते ६० टन भाजीपाला गुजरातच्या बाजारपेठेत विकला जातो. बडोदा, सुरत यांसारख्या शहरांमध्ये दररोज भाजीपाला जात आहे. सर्वसामान्य शेतकरी मात्र मिळेल त्या दरात स्थानिक बाजारपेठेत भाजीपाला विक्री करीत आहेत. ( Vegetables export from Dhule district to Gujarat Farmers tend to get relatively high prices Dhule News)

धुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी पारंपरिक पिके घेताना भाजीपाल्याचेही उत्पादन घेऊ लागले आहेत. धुळे तालुक्यातील कापडणे, देवभाने, धनूर, नगाव, वरखेडी, कुंडाणे परिसरातील शेतकरी भाजीपाला उत्पादनात अग्रेसर आहेत. सध्या धुळे शहराच्या बाजारपेठेत भाजीपाल्याला अपेक्षित दर मिळत नाही.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातच्या बाजारपेठेत भाजीपाल्याला अपेक्षित दर मिळत असल्याने कापडणे येथील भाजीपाला थेट गुजरातच्या बाजारपेठेत जात आहे. सध्या कापडणे येथून मुळा, मेथीसह अन्य भाजीपाला गुजरातमधील सुरत, बडोदा या शहरांमध्ये विक्रीस जात आहे. या भाजीपाल्याला गुजरातमध्ये प्रतिकिलो ५० ते ६० दर मिळत आहे.

त्याच वेळी स्थानिक बाजारपेठेत प्रतिकिलो १५ ते २० रुपये दर मिळते आहे. धुळे येथील बाजारभावाच्या तुलनेत गुजरातच्या बाजारपेठेत किलोमागे २० रुपये जास्त मिळत आहेत. गुजरातमध्ये भाजीपाला विक्रीनंतर पैसेही तत्काळ मिळतात.

त्यामुळे गुजरातला भाजीपाला विकणे फायदेशीर ठरत असल्याचे भाजीपाला उत्पादक शेतकरी म्हणतात. पालक, मेथी, मुळा, कोथिंबीर, कोबी, पानकोबी, वांगे, गिलके, दोडके, काकडी, गाजर असा सुमारे ५० ते ६० टन भाजीपाला धुळे तालुक्यातून गुजरातच्या बाजारपेठेत जात आहे.

दुसरीकडे आर्थिक परिस्थितीअभावी ज्या शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला गुजरात किंवा अन्यत्र नेता येत नाही अशा शेतकऱ्यांना मात्र प्रसंगी तोटा सहन करून स्थानिक बाजारपेठेतच आपला माल विकावा लागत आहे. गुजरातमध्ये भाजीपाला विक्रीमुळे मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात पैसाही खेळता राहतो. त्यामुळे तेथे भाजीपाला घेऊन जाण्याचा कलही वाढताना दिसत आहे.

