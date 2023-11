Maratha Reservation : आपली मानमर्यादा राखूनच गावात प्रवेश करा..!सावखेडा येथे सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना गावबंदी

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना गावबंदी असल्याचा फलक सावखेडा (ता. शहादा) येथील सकल मराठा समाजातर्फे लावण्यात आला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जरांगे पाटलांचे उपोषण सुरू आहे. राज्यभर वेगवेगळ्या पद्धतीने निदर्शने, आंदोलने सुरू असताना सावखेडा येथील सकल मराठा समाजातर्फे राजकीय नेत्यांना गावबंदीचा फलक लावण्यात आला आहे. (Village ban for political leaders of all parties at Savkheda jalgaon news)

जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आजी-माजी आमदार, राजकीय पुढारी यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. आपली मानमर्यादा राखूनच गावात प्रवेश करावा, असेही फलकावर नमूद केले आहे. या वेळी गावातील मनीष पवार, भरत गांगुर्डे, शिरीष मराठे, रूपेश गांगुर्डे, राकेश गागरे, योगेश साळुंखे, किशोर वाभाले, डिगंबर गागरे, अंकित सोनवणे, राकेश जटारे, प्रणव दिघे, मयूर शिंदे,

शुभम पवार, रतिलाल पवार, विनोद ढेमाले, दीपक गागरे, रवींद्र शिंदे, शरद गांगुर्डे, अशोक गांगुर्डे, कृष्णा पवार, चंद्रकांत दिघे, शुभम गांगुर्डे, अविनाश दिघे, बटू गांगुर्डे, मुरलीधर गागरे आदींनी पाठिंबा देत सकल मराठा समाजातर्फे प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

पिंपर्डेत उपोषण

दरम्यान, पिंपर्डे (ता. शहादा) येथेही ग्रामस्थांनी जरांगे पाटलांना पाठिंबा देण्यासाठी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषण करण्यात आले. या वेळी गावातील सकल मराठा समाजाने सर्व राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्याच्या निर्णय घेतला, जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांतर्फे घेण्यात आला. या वेळी महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने उपोषणाला बसले होते.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा म्हणून बेमुदत उपोषणास बसलेले गुलाब मराठे यांना पाठिंबा निवेदन देताना मराठे पंचमढी मंडळाचे पदाधिकारी रवींद्र पवार, अर्जुन मराठे, रोहिदास पवार, विश्वनाथ मराठे, अध्यक्ष प्रल्हाद लक्ष्मण मराठे, सचिव रमेश मराठे, पावभा मराठे, मनोहर मराठे, जितेंद्र मराठे आदी.

गुलाब मराठे यांना पाठिंबा

मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळावे म्हणून अनेक वर्षांपासून लढा देत आहोत व मागणी करीत आहोत; परंतु आजपर्यंत समाजाची मागणी पूर्ण झालेली नाही. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याकडून ३० दिवसांची मुदत मागितली होती.

ती मान्य करून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला ३० ऐवजी ४० दिवसांची मुदत दिली; परंतु या काळातसुद्धा त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. कोणतेही सरकार असो आपल्या समाजाला फक्त आश्वासन देण्याचे काम आजपर्यंत करण्यात आले आहे. झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागृत करण्यासाठी पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला सुरवात केली आहे.

त्यांना नंदुरबार जिल्ह्यातूनसुद्धा पाठिंबा देण्यात येत आहे. त्यासाठी उमर्दे खुर्द येथून गुलाब महारू मराठे यांनी मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत बेमुदत उपोषणास सुरवात केली आहे. त्यास मराठे पंचमढी मंडळ, नंदुरबार जिल्ह्यातर्फे सर्व पदाधिकारी, सदस्य व संपूर्ण मराठा समाजाने जाहिर पाठिंबा देत असल्याचे लेखी निवेदन सादर केले. या वेळी नगरसेवक रवींद्र पवार, अर्जुन मराठे, रोहिदास पवार, विश्वनाथ मराठे, अध्यक्ष प्रल्हाद लक्ष्मण मराठे, सचिव रमेश मराठे, पावभा मराठे, मनोहर मराठे, जितेंद्र मराठे तसेच क्षत्रिय सूर्यवंशी मराठा समाज पदाधिकारी उपस्थित होते.