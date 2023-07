Dhule News : कर्तव्यावर जाणाऱ्या 6 जवानांना निरोप देताना ग्रामस्थ भावुक! सोनगीरमध्ये देशभक्तीची लहर

Dhule News : सीमा सुरक्षा दलात भरती झालेले येथील सहा जवान प्रथमच कर्तव्य व प्रशिक्षणासाठी जात असताना त्यांना निरोप देण्यासाठी ग्रामस्थांनी एकच गर्दी केली. त्यांना शेकडो लोक आलिंगन देत असताना प्रत्येकाच्या भावना उचंबळून आल्या.

तत्पूर्वी जवानांची गावातून मिरवणूक काढण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात देशभक्तिपर घोषणा देण्यात आल्या. संपूर्ण गावात देशाभिमानी वातावरण निर्माण झाले होते. (Village emotional while bidding farewell to 6 soldier going on duty dhule news)

मिरवणुकीत लहान मुलांपासून महिला व पुरुषांनी सहभागी होऊन जवानांचा उत्साह वाढवत विविध देशभक्तिपर गीतांवर तरुणाईने ठेका धरला.

येथील शैलेश नीलकंठ पाटील, शरद भगवान माळी, काशीनाथ शांतिलाल सूर्यवंशी, भावेश हरिदास बडगुजर, शिवम कैलास लोहार व शुभम नामदेव बडगुजर हे तरुण सीमा सुरक्षा दलात भरती झाल्यानंतर ते आसाम, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा अशा वेगवेगळ्या राज्यांतील सैन्य केंद्रांवर प्रशिक्षणासाठी रवाना झाले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

एकाच वेळी गावातील सहा तरुण सैन्य दलात भरती झाल्यामुळे या तरुणांच्या मित्रपरिवाराने त्यांची गावातून मिरवणूक काढली.

घरोघरी महिलांनी त्यांचे औक्षण करून, आरतीने ओवाळले. सहाही तरुणांच्या भरतीचे पत्र मिळाल्यापासून प्रशिक्षणाला रवाना होईस्तोपर्यंत गावात विविध ठिकाणी त्यांचा सत्कार झाला. रवाना होताना तर अनेकांनी मिठी मारत अश्रूंना वाट मोकळी केली.

देशभक्तीचे हे एक आदर्श उदाहरण दिसून आले. देशसेवेची संधी भाग्यशालींनाच मिळते. परमेश्वराने आम्हाला ही संधी प्राप्त करून दिली. तिचा देशसेवेसाठी पुरेपूर उपयोग केला जाईल, असे जवानांनी सांगितले.