Garbage News : दोन घंडागाड्या, ट्रॅक्टरही बंद!

Dhule News : सरासरी २० हजार मतदार असलेल्या मनपा प्रभाग क्रमांक सातमध्ये स्वच्छतेकामी तीन घंटागाड्या, दोन ट्रॅक्टर मंजूर आहेत. शिवाय साफसफाईसाठीही १८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आहे.

असे असताना नागरिकांच्या स्वच्छतेप्रश्‍नी तक्रारींचा भडिमार सुरू झाल्यावर नगरसेवक हर्षकुमार रेलन यांनी कार्यक्षेत्रात मंगळवारी (ता. २३) अनपेक्षितपणे कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेतली.

त्या वेळी दोन घंटागाड्या, दोन ट्रॅक्टर अनेक दिवसांपासून बंद असल्याची, तसेच स्वच्छता कर्मचारी आठऐवजी चार तासांत घरी जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. (Ward Seven Employees home in four hours Attendance by corporators Two wagons tractors closed Dhule News)

नगरसेवक रेलन यांनी कचरा संकलक ठेकेदार स्वयंभू ट्रान्स्पोर्ट कंपनी (पुणे), तसेच आरोग्य विभाग, मलेरिया विभागाच्या उदासीन कारभाराची चिरफाड केली. जिल्हाधिकारी कार्यालय ते महिंदळे शिवारापर्यंत प्रभाग सात समाविष्ट आहे.

यातील तक्रारींसंदर्भात नगरसेवक रेलन यांनी मंगळवारी सकाळी सातला साक्री रोडवरील गणेश कॉलनीतील श्री स्वामी समर्थ मंदिर परिसरात आढावा बैठक घेतली.

महापालिकेचे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक राजेश वसावे, स्वच्छता निरीक्षक संदीप मोरे, ठेकेदार स्वयंभू कंपनीचे प्रतिनिधी देवीदास चव्हाण, मलेरिया नियंत्रण विभागाचे विलास चौधरी, अन्य कर्मचारी, वीज विभागाचे पराग ठाकरे आणि रहिवासी उपस्थित होते.

रहिवाशांच्या तक्रारी

कामकाजाच्या आढावा बैठकीत प्रभागासाठी मंजूर तीनपैकी एकच घंटागाडी सुरू, तीही एकच फेरी मारते. तसेच दोन ट्रॅक्टर बंद, कमी स्वच्छता कर्मचारी असूनही ते व्यवस्थित काम करत नाही, नियमित आठ तासांऐवजी फक्त चार तास काम करून ते घरी निघून जातात. परिणामी, पंधरा-पंधरा दिवस गटारींची साफसफाई होत नाही.

घंटागाड्यांची सेवाच नियमित नसल्याने कचरा संकलन व वाहतुकीचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. मलेरिया विभागाचे कर्मचारी ॲबेटिंग, फॉगिंग, फवारणीसाठी येतच नाहीत, अशा विविध स्वरूपाच्या तक्रारी रहिवाशांकडून झाल्या.

रेलन यांनी खडसावले

या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक रेलन यांनी नागरिकांच्या तक्रारींचे समाधान केले जात नसल्याबद्दल उपस्थित कर्मचाऱ्यांना चांगलेच खडसावले.

त्या वेळी स्वयंभू कंपनीच्या प्रतिनिधीने घंटागाड्या खराब आहेत, त्या दुरुस्त करून नियमित सेवा सुरू करू, कचरा पूर्णपणे उचलू, असे सांगितले. मलेरिया विभागाच्या प्रतिनिधीने प्रभाग सातसाठी दोनच व्यक्तींची नियुक्ती असून, पुरेसे मनुष्यबळ दिले जात नाही, त्यामुळे काय करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

उपाययोजना, सूचना

नगरसेवक रेलन यांनी तंबी दिल्यानंतर चार तासांत घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवार (ता. २४)पासून नियमित आठ तास कामे करू, अशी ग्वाही दिली. तसेच दुपारी बारापर्यंतचे काम करतानाचे फोटो प्रभागाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पोस्ट करण्याची सक्त सूचना नगरसेवक रेलन यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना दिली.

घंटागाड्या, ट्रॅक्टर दुरुस्त करून तत्काळ सेवेत येतील, अशी ग्वाही स्वयंभू कंपनीच्या प्रतिनिधीने दिली. मलेरिया विभागातर्फे पुरेसे मनुष्यबळ पुरविले जात नसल्याने प्रभागात ॲबेटिंग, फॉगिंग, फवारणी होत नसल्याने नगरसेवक रेलन यांनी खंत व्यक्त केली.

...या सुविधांमुळे रहिवासी समाधानी

कार्यक्षेत्रात पथदीप सुरू असतात, जलवाहिन्यांची गळती थांबविण्यात आल्याने पाण्याची नासाडी रोखली गेली, रस्ते चांगले झाल्याने समाधानी असल्याचे रहिवाशांनी नगरसेवक रेलन यांना सांगितले. प्रभागात चार ते पाच रस्त्यांची कामे राहिली असून, त्यास मंजुरी मिळाली आहे. ती कामे लवकर सुरू होतील, असे रेलन यांनी रहिवाशांना सांगितले.