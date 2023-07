By

Nandurbar News : दरा (ता. शहादा) येथील मध्यम प्रकल्पाच्या धरण व पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या पाणीपातळीत वाढ झाली असून, सद्यःस्थितीत पाणी पातळीची ३०९.२० मीटर नोंद झाली आहे.

प्रकल्पात १०० टक्के क्षमतेने पाणीसाठा झाला असून, पुढील काही तासांत दरा प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून केव्हाही पाण्याचा विसर्ग सुरू होऊ शकतो. यासाठी प्रशासनातर्फे वाकी नदीकाठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. (water level of Dara Madhyam Project was recorded at 309 meters Nandurbar News)

तालुक्यातील दरा मध्यम प्रकल्पाचा पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने धरण शंभर टक्के भरले असल्याचे नंदुरबार मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता तु. प्र. चिनावलकर यांनी पत्राद्वारे कळविले असून, प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून कधीही पाण्याच्या विसर्ग होऊ शकतो. यासाठी

वाकी नदीकाठावरील वीरपूर, रामपूर, फत्तेपूर, शिरूड त. हवेली, कानडी त. हवेली, चिखली, औरंगपूर, कोठली त. हवेली, परिवर्धा, वैजाली, नांदर्डे आदी गावांतील नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी, तसेच

नदीपात्रामध्ये गुरेढोरे सोडण्यात येऊ नये व कोणत्याही मनुष्याने नदीपात्रात जाऊ नये, तसेच नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे कळविण्यात आले आहे.

दरम्यान, सातपुडा पर्वतरांगेत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने दरा प्रकल्प शंभर टक्के भरला असला तरी तालुक्यातील अन्य भागात मात्र अद्यापही मुसळधार पाऊस नसल्याने नदी, नाले कोरडेठाक आहेत. रिमझिम पाऊस बरसात असल्याने शेतकऱ्यांचीही चिंता वाढली आहे. खरिपाची पिके तग धरून उभी असली तरी रब्बीत मात्र विहिरी, कूपनलिकांना पाणी असेल का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

"दरा प्रकल्पातून वाकी नदीत पाणी सोडण्याअगोदर नदीकाठावरील गावांना सतर्कतेच्या सूचना कर्मचाऱ्यांमार्फत देण्यात आल्या आहेत. नदीकाठावर कोणीही जाऊ नये, तसेच आपले गुरेढोरे त्या ठिकाणी सोडू नये. सगळ्यांनी सतर्कता बाळगावी." - दीपक गिरासे, तहसीलदार, शहादा