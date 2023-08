Nandurbar Water Supply : नंदुरबारला आजपासून 2 दिवसांआड पाणीपुरवठा

By

Nandurbar Water Supply : विरचक धरणातील जलसाठ्याची स्थिती लक्षात घेता पुढील पाणीबाणी टाळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने बुधवार (ता. २)पासून शहराला दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी अमोल बागूल यांनी केले. (Water supply to Nandurbar every 2 days from today news)

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विरचक धरणात पुरेशा साठा झाला नसल्याने नंदुरबारकरांना भविष्यात पाणी संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. हे लक्षात घेता सध्याची जनतेला पाण्याची निकड पाहता आताच योग्य नियोजन करावे, दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांनी सोमवारी केली होती.

त्याची दखल पालिका प्रशासनाने त्वरित घेत वेळ न दवडता शहराला दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. तसे निवेदन मुख्याधिकारी अमोल बागूल यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, की सध्याच्या स्थितीत पावसाळा सुरू असला तरी पुरेसा पाऊस न पडल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विरचक धरणातील पाणीपातळीत वाढ झालेली नाही.

उलट आहे त्या उपलब्ध साठ्यातून वापर सुरू असल्याने साठ्यात घट जाणवत आहे. वातावरणातील बदलानुसार पाऊस लांबण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत योग्य नियोजन न झाल्यास भविष्यात उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल. भविष्यातील पाणीबाणी टाळण्यासाठी सध्याचा पावसाळा लक्षात घेता नागरिकांना पाणी जास्त प्रमाणात लागत नाही.

उलट पाण्याचा अपव्यय होतो. त्यामुळे अपव्यय टाळून पुढील संकट निवारण्यासाठी नियोजन म्हणून पालिका प्रशासनाने बुधवारपासून दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांनी योग्य नियोजन करून पालिका प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

विरचक धरणात आजमितीस २३३.८५ मीटर व ४१ टक्के साठा आहे. तो शहराला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा दृष्टीने अत्यल्प आहे. जिल्ह्यातील महत्त्वाची धरणे भरण्यासाठी अद्यापही मुसळधार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे.