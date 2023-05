Nandurbar News : राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील ८४ ग्रामपंचायतीमध्ये १११ सदस्यांच्या निवडणूकीसाठी गुरुवारी (ता. १८) मतदान तर शुक्रवारी (ता. १९) मतमोजणी होणार आहे. (weekly Market closed for 18th and 19th May due to Gram Panchayat Election nandurbar news)

त्यामुळे जिल्ह्यातील ज्या गावांत ग्रामपंचायत निवडणूका असतील त्या मतदार क्षेत्रात गुरुवारी (ता. १८) मतदानाच्या दिवशी तसेच, मतमोजणीच्या दिवशी मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात भरणारे आठवडे बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी मनीषा खत्री यांनी दिले आहेत.

या दिवशी भरविण्यात येणारे आठवडे बाजार अन्य दिवशी भरविण्यात यावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील ४, तळोदा तालुका १, शहादा तालुक्यातील ४१, नवापूर तालुक्यातील १३ व नंदुरबार तालुक्यातील १५ अशा एकूण ८४ ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १८) मतदान होणार आहे.

निवडणूकीसाठी मतदान केंद्रावर नियुक्त केलेल्या मतदान अधिकारी, कर्मचारी यांना मतदान साहित्य घेऊन जाण्यासाठी बुधवारी (ता. १७) रवाना करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या स्थानिक संस्थेच्या हद्दीतील शाळा, महाविद्यालयास १७ व १८ मे दोन्ही दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

तसेच, मतदानाचा हक्क बजावता यावा याकरिता भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आल्याचे आदेश उपजिल्हाधिकारी गोंविद दाणेज यांनी निर्गमित केले आहे.